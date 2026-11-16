Le previsioni Meteo di domani 17 Novembre 2026

Puglia
Nuvolosità e ampie schiarite nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata poche variazioni ma con nuvolosità in aumento, deboli piogge attese nella notte a partire dai settori settentrionali.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli coperti su tutti i settori ma senza precipitazioni associate. Al pomeriggio peggiora con piogge sparse su tutti i settori. In serata e in nottata attesi residui piovaschi su Romagna e settori Alpini, con neve dai 1600 metri circa.
AL CENTRO
Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio atteso un graduale aumento della nuvolosità. In serata e in nottata nuovo peggioramento in arrivo con precipitazioni sparse su tutti i settori.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio velature in transito con qualche spazio di sereno sulla Sicilia. In serata atteso un progressivo aumento della nuvolosità con precipitazioni nel corso delle ore notturne su Campania, Molise e Basilicata.
Temperature minime in calo al sud, stabili o in lieve rialzo al centro-nord; massime stazionarie o in aumento da nord a sud.
- AttualitàPMI DAY 2026, Deghi S.p.A. apre le porte a quattro istituti scolastici del territorio e all’ITS Academy Mobilità
- AttualitàIl Mercato del Giusto torna a Melpignano: una domenica tra terra, cultura e il mare che cambia
- Attualità"Protagoniste", altri cinque appuntamenti contro la violenza di genere
- AttualitàSirti taglia un quarto del personale: allarme a Galatina
- PoliticaUniSalento in Cina: la rettrice Aiello guida la delegazione a Xi'an e Pechino
- AttualitàChirurgia Vascolare del “Vito Fazzi” di Lecce, due interventi endovascolari complessi senza mezzo di contrasto iodato grazie all'utilizzo di anidride carbonica