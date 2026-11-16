La Dream sfiora l’ impresa, ma Roma rimonta al tie-break: al Pala Andrea Pasca finisce 2-3

NARDÒ – Una partita dai due volti, intensa ed emotivamente logorante, lascia un profondo amaro in bocca alla Rental & Versatility Nardò, superata al tie-break dalla Ferraro SMI Roma nella 5ª giornata della Serie B1 Femminile (Girone D). Davanti a un Pala Andrea Pasca gremito e commovente come non si vedeva da tempo, le ragazze di coach Fabio Saccomanno accarezzano a lungo il sogno della vittoria piena, prima di subire il ritorno veemente delle capitoline, brave a ribaltare l’inerzia fino al 2-3 finale (26-24, 25-16, 24-26, 24-26, 10-15) dopo quasi due ore e mezza di battaglia.

Al cospetto di una formazione ospite esperta, ordinata e tecnicamente molto dotata, la Dream riesce inizialmente a far valere ancora una volta il fattore campo. I primi due parziali, pur senza raggiungere picchi di gioco brillanti e restando contrassegnati da un sostanziale equilibrio, premiano la determinazione delle granata, spinte a gran voce dal pubblico di casa. Nardò piazza la zampata ai vantaggi nel primo set (26-24) e allunga con autorità nel secondo (25-16), trascinata dai colpi di Siria Tarantino (top scorer dell’incontro con 20 punti, frutto di 15 attacchi vincenti col 50% e 5 muri) di Greta Halla (18 punti e 6 muri) e Martina Gorgoni (15 punti). Buone le prestazioni individuali anche di Michelle Ungaro 11 punti) e Alessandra Martella (5).

Quando tutto sembra ormai orientato verso una vittoria sofferta ma meritata, qualcosa si inceppa. Roma esce alla distanza mostrando tutta la crudezza di un campionato in cui esperienza, lucidità, tenuta atletica e cinismo spostano gli equilibri. Come un pugile suonato all’angolo che trova l’insperato ma cercato gancio vincente sulla campana, la squadra guidata da Pietro Cappelletti – trascinata dai 19 punti di Greta Muzi, dai 18 di Alice Meneguzzo e dai 16 di Monica Ritucci – piazza la zampata nel terzo set (24-26), riaprendo di fatto i giochi.

Emblematico nell’economia di una gara che da quel momento sembra stregata risulterà il quarto parziale. La Dream parte a razzo con un fulmineo 10-2 (8-2 al primo parziale del tabellino) che fa saltare ogni regola scaramantica; proprio quando per le ospiti la strada sembra ormai incanalata verso il tunnel degli spogliatoi, in casa Nardò si spengono improvvisamente tutti gli interruttori.

“Siamo state forse troppo convinte di aver anzitempo chiuso la pratica” – confida a fine gara la schiacciatrice Sara Della Corte – “e siamo state punite dalla maggiore lucidità e dal cinismo delle nostre avversarie che, complice anche un nostro evidente calo fisico, sono riuscite a portare a casa un quarto set che sentivamo di aver già fatto nostro”.

Sulle ali dell’entusiasmo dopo aver annullato il gap nel quarto parziale (chiuso ancora 24-26), Roma prende il largo anche nel quinto set. Nonostante il volenteroso pubblico di casa cerchi incessantemente di spingere le ragazze a superare il black-out, le granata non hanno più carburante da bruciare nelle gambe e nella testa, cedendo 10-15.

Il punto conquistato, che alla vigilia e in ottica salvezza poteva rappresentare un risultato positivo contro una corazzata del girone, lascia inevitabilmente rammarico per come si era messa la sfida. Non è però il caso di fare drammi: il percorso della squadra di Saccomanno è appena iniziato e i sette punti raccolti nelle prime cinque giornate restano un bottino prezioso da difendere e valorizzare. Serate come questa, tuttavia, dovranno fungere da lezione per evitare il ripetersi di certe leggerezze tattiche: in categorie così competitive le partite vanno chiuse il prima possibile, senza calcoli, per non rischiare beffe amare come quella consumatasi al Pala Andrea Pasca.

Il Tabellino del Match

RENTAL & VERSATILITY NARDÒ – FERRARO SMI ROMA V. 2-3

(26-24, 25-16, 24-26, 24-26, 10-15)

*Rental & Versatility Nardò*: Halla 18, Confaloni, Troso, Ungaro 11, Gorgoni 15, Tarantino 20, Della Corte 3, Natalizia, D’Onofrio (L1), Di Coste, Martella 5, Rosafio, Prete (L2). All. Saccomanno.

*Ferraro SMI Roma V.*: Ritucci 16, Totteri 1, Scarabottini 5, Bernardini, Muzi 19, Cergnul (L1), Nenni 1, Meneguzzo 18, Lorenzini (L2), Galeotti, Mazzoni 15, Mazzoleni 7, Lazzarini, Prati 8. All. Cappelletti.

Arbitri:Tagliaferro – Barbieri.

Note: Durata set: 34′, 27′, 35′, 34′, 19′ (Totale: 2h 29′). Battute sbagliate: Nardò 3, Roma 19. Ace: Nardò 3, Roma 7. Muri punto: Nardò 17, Roma 10.