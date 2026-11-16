Sequestra una donna in casa per una notte intera obbligandola a rapporti sessuali: condannato a 9 anni

UGENTO (Lecce) – Avrebbe sequestrato una donna dopo aver esploso alcuni colpi di pistola, chiudendola in casa e senza consentirle di uscire per tutta la notte. Per circa nove ore. Abusando di lei. Anche sotto effetto di sostanze stupefacenti. Per timore di subire ritorsioni, la vittima avrebbe persino inoltrato un messaggio a un’amica esortandola a non allertare i soccorsi. E per rendere l’intimidazione ancora più credibile, avrebbe persino esoloso alcuni colpi di pistola.

Una notta da incubo, tra il 22 e il 23 settembre 2025, in un’abitazione di Ugento e conclusa con un passaggio in pronto soccorso per un ematoma al collo, ecchimosi. Poi dimessa con una prognosi di una settimana. I giudici in composizione collegiale (Presidente Pietro Baffa) hanno condannato un uomo – con il quale la vittima aveva avuto una relazione – a 9 anni di reclusione (a fronte di una richiesta del sostituto procuratore Luigi Mastroniani a 1 anno e 10 mesi per lesioni e sequestro di persona e l’assoluzione dalla violenza sessuale), all’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, dalla tutela e curatela e sospeso da ogni esercizio di professione o arte.

Dopo aver scontato la pena, l’uomo, difeso dall’avvocato Luigi Calzolaro, dovrà comunicare alle forze di polizia la propria residenza e gli eventuali spostamenti per almeno un anno. Il Tribunale ha fissato in 60 giorni il termine per il deposito delle motivazioni. In favore della vittima seguita dal Centro antiviolenza Renata Fonte, e assistita nel processo dall’avvocata Ester Nemola, è stata disposta una provvisionale di 10.000 euro immediatamente esecutiva. Il resto del risarcimento sarà quantificato in sede civile. Per conoscere le motivazioni, sarà necessario attendere i prossimi due mesi.