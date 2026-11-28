Ottant’anni di storia, botteghe, saperi tramandati e nuove sfide tecnologiche. Nel nuovo episodio del podcast di Corriere Salentino, Flavio De Marco dialoga con Luigi Derniolo, presidente di Confartigianato Lecce e maestro pasticcere, in un viaggio attraverso l’evoluzione dell’artigianato nel Salento.

Dalle origini dell’associazione nel secondo dopoguerra ai progetti nelle scuole per avvicinare i più giovani, fino al rapporto tra tradizione locale, intelligenza artificiale e mercati globali: l’intervista ripercorre il ruolo centrale delle piccole e micro imprese del territorio in vista dell’appuntamento commemorativo del 9 dicembre. Un confronto diretto su identità, innovazione e futuro, per raccontare come cambia il fare impresa senza perdere il legame con le proprie radici.

C’è un motivo per cui abbiamo disturbato il presidente Derniolo, ed è perché a breve Confartigianato Lecce celebrerà 80 anni. È una storia importante.

Sì, Confartigianato ha racchiuso un po’ tutta la storia dell’artigianato in Salento. È nata ben 80 anni fa grazie a un gruppo di artigiani che si sono uniti per far vedere il proprio valore, ma soprattutto per individuare tutte quelle problematiche – che sono sempre tantissime – legate alle piccole e micro aziende e al mondo artigiano. Sin da subito, quindi, si è iniziato a parlare di criticità e della necessità di tramandare il sapere artigiano ai giovani, affinché il nostro Salento e il nostro territorio potessero avere sempre maggiore rappresentatività. Dobbiamo tener presente che la nostra è un’associazione viva, che durante questi 80 anni si è arricchita di servizi e che sta al fianco dell’artigiano dalla nascita dell’attività fino al pensionamento. Oggi un nostro associato non deve essere soltanto un artigiano, ma anche un imprenditore capace non solo di produrre, ma anche di gestire la propria azienda.

Presidente, il mondo dell’artigianato è complesso e variegato, spaziando dall’ambito artistico a quello culinario. Ce lo vuole raccontare in sintesi?

Il mondo artigiano è vasto e variegato, perché dà a ognuno la possibilità di esprimere le proprie potenzialità in tantissimi modi e persino di inventarsi un lavoro; è davvero aperto a qualsiasi idea un ragazzo possa avere. Deve esserci un connubio, un legame tra il vecchio artigiano e il nuovo che avanza, e dobbiamo superare l’idea dell’artigiano chiuso nella propria bottega dalla mattina alla sera, con il grembiule sporco. Oggi noi artigiani non siamo diminuiti di numero, ma siamo cambiati. L’artigiano moderno è altamente tecnologico: l’intelligenza artificiale entra nella bottega, senza però eliminare un elemento fondamentale come l’artigianalità e la manualità. Oggi, finalmente, siamo stati riconosciuti anche a livello nazionale: dopo almeno 35 anni si è rimesso mano alla legge sull’artigianato e un prodotto può essere definito artigianale solo se realizzato da un artigiano e da un’azienda regolarmente iscritti all’albo. È un riconoscimento importante, soprattutto per tutelare la figura dell’artigiano all’interno di un mercato sempre più vario e confuso.

Dunque, l’artigianato si innesta nel mondo imprenditoriale a tutto tondo. Pensiamo anche a Mario Vadrucci, storico segretario di Confartigianato e attuale presidente della Camera di Commercio, che è stato una figura importantissima.

Lui è uno dei primissimi ad aver costruito – insieme a un gruppo di cui facevano parte l’onorevole Urso, precursore di tutta la storia di Confartigianato nella provincia di Lecce, D’Avvantaggio e Brigante – mattoncino dopo mattoncino un’associazione che oggi racchiude migliaia di aziende. Questo mi dà l’onore di poterla rappresentare e di dimostrare che la nostra provincia, anche a livello nazionale, è una delle più vive e creative.

Ci sono progetti attuali di cui vuole parlarci?

Innanzitutto abbiamo una serie di progetti che riguardano il trasferimento delle competenze dai vecchi artigiani ai ragazzi: entriamo costantemente nelle aziende e nelle scuole per far capire ai giovani che quello dell’artigianato non è un mondo di serie B. Oggi l’artigiano è un artigiano del mondo. Grazie alle nuove tecnologie e alle nuove competenze, non vendiamo più i nostri prodotti soltanto al vicino di casa o al mercatino rionale, ma li commercializziamo a livello internazionale. Un artigiano realizza un prodotto di nicchia, unico e di altissima qualità. Mi piace sempre dire che dentro ogni creazione c’è una parte di chi la realizza, ed è questo a renderla preziosa: il suo valore nasce dalla sapienza, dall’esperienza e da anni di lavoro in bottega. È vero che ci avvaliamo delle stampanti 3D o dell’intelligenza artificiale, ma alla base c’è sempre un’intelligenza artigiana che guida la produzione.

Insomma, il rullo compressore della globalizzazione e delle intelligenze artificiali vi tocca fino a un certo punto, perché la vostra creatività resta comunque al centro.

Sicuramente la capacità dell’artigiano non sta nell’opporsi al mondo moderno o alle nuove tecnologie, bensì nel saperle gestire. La nostra forza è riuscire a sfruttare tutte le agevolazioni e gli strumenti che possono facilitare il lavoro, senza però dimenticare le nostre radici. Il territorio è sempre presente nelle nostre produzioni: pensiamo alla cartapesta, al legno d’ulivo, al ferro battuto, così come all’enogastronomia e alla cucina, dove i prodotti vengono rivisitati e reinventati pur restando strettamente legati alle materie prime locali.

Si parla spesso di mestieri artigiani scomparsi: ce ne sono alcuni che possono essere recuperati? In realtà i mestieri si sono trasformati. Anche quello del rilegatore di libri, ad esempio, è diventato molto di nicchia; so che a Galatina ce n’è ancora uno in attività da 40 o 50 anni, ma ha difficoltà a tramandare il mestiere. Oggi, infatti, non si rilega più il libro come una volta, ma si realizzano piuttosto dei fascicoli e i giovani puntano tutto sulla tecnoligia.

Faccio ora una domanda a Luigi Derniolo, maestro pasticciere. Galatina è un punto di riferimento per tanti maestri del settore e non solo: questo comparto è trainante ed è famoso in tutto il mondo.

Galatina è uno dei comuni con la più alta concentrazione di pasticcerie, basti pensare che, su poco meno di 27.000 abitanti, contiamo più di 35-40 laboratori, tutti con produzione propria. O lavori bene, oppure vieni tagliato fuori. La pasticceria è un vero fiore all’occhiello del Salento, abbiamo ben 19 dolci tipici registrati tra i PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali). Tutti conoscono il pasticciotto, ma ne esistono altri 18, e il numero è destinato a crescere. Ogni dolce ha il suo disciplinare di produzione e abbiamo notato che molti paesi hanno una propria specialità esclusiva: Maglie ha le castagnole, Galatina ha l’africano, e si trovano soltanto lì. Oggi la pasticceria è molto più aperta rispetto al passato e, come tutte le aziende, cerca di trasferire l’esperienza ai ragazzi, incuriosendoli verso un’arte che non si finisce mai di imparare.

Adesso, presidente, le faccio una domanda da un miliardo di dollari: qual è il dolce che prepara più volentieri e quello che le piace di più?

Il dolce che un pasticciere prepara più volentieri è quello che creerà il giorno dopo. Nella nostra pasticceria siamo legati ai dolci tradizionali, ma ciò che ci incuriosisce e ci spinge ad andare avanti è proprio la voglia di idearne di nuovi. Proprio l’altro giorno ne ho creato uno e adesso siamo nella fase di assaggio: si decide prima che tipo di gusto si vuole ottenere, poi si realizza il dolce e si passa alla degustazione, chiedendo ai clienti fortunati che passano in pasticceria di provarlo. Capisci che un dolce è davvero riuscito solo se il giorno dopo lo vengono a cercare di nuovo.

Torniamo agli 80 anni di Confartigianato, che ha da sempre il suo punto nevralgico nel quartiere Salesiani a Lecce…

Il 9 dicembre si terrà il momento commemorativo di questi 80 anni: sarà un’occasione di incontro per tutti noi artigiani, ma non solo. Verrà a trovarci il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, che ha un legame speciale e di sincera amicizia con Lecce. Saranno presenti segretari e presidenti di altre regioni, compreso il nostro presidente regionale, oltre a tutte le principali autorità del territorio, dal prefetto ai vari rappresentanti delle istituzioni. Sarà un momento di confronto per celebrare questi 80 anni non come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza. Oggi vogliamo offrire ancora più servizi alle aziende, che chiedono nuova collaborazione, partecipazione e formazione in un mercato in continua evoluzione, dove la competitività passa necessariamente attraverso la professionalità di ogni operatore.

Presidente, ma lei segue Corriere Salentino?

Sì, sì, nel mio poco tempo libero seguo un po’ tutte le varie testate, radio, figure che danno voce al nostro Salento.