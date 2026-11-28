Per l’appuntamento della domenica con la rubrica “Food blogger in vetrina”, oggi ospitiamo la food blogger Manuela Iannacci, che cura il blog “Il mio piccolo bistrot” http://blog.giallozafferano.it/ilmiopiccolobistrot/ e si definisce “una ragazza vintage di 38 anni che ama la cucina in tutte le sue forme”.

Oggi Manuela condividerá la sua ricetta dei biscottoni al cioccolato fondente.

Come nasce l’idea di aprire un blog?

Ho sentito la necessità di aprire un blog quando la mia passione per la cucina ha iniziato a crescere sempre di più, Vedo il blog come un diario on line di tutto ciò che imparo, scrivo, fotografo e posto immaginando di avere un mio piccolo bistrot con piccoli tavolini rotondi e una lavagna nera dove sono scritti i piatti del giorno, che non sono altro quelli che condivido sul blog.

Cosa significa essere un food blogger?

Per prima cosa significa avere curiosità non solo per la cucina ma per tutto il mondo del food, dalla scelta degli ingredienti, alla ricetta, ai profumi che si mescolano in cucina, agli aromi che si intrecciano in padella… come un poeta che scrive poesie, io preparo una ricetta, la fotografo e la posto con la speranza che piaccia anche a voi!

Quali sono le tue linee guida in cucina?

Mi piace scoprire e provare nuovi ingredienti e nuove cotture, in genere mi piace girare per i mercati e in base a quello che trovo, costruisco la ricetta; mi faccio influenzare dalla stagione e adoro la tradizione culinaria italiana, sono convinta che siano pochi i Paesi in cui si mangi bene come qui da noi.

Ti ispiri a qualcuno quando realizzi le tue ricette?

Più che alle persone, mi ispiro ad altre cose, ai ricordi che ho di quando ero piccola e la nonna cucinava o ai gusti provati in vacanza quest’anno o negli anni passati… i ricordi mi ispirano molto.

Quali traguardi ti sei prefissata?

Devo dire che mi sta dando soddisfazioni il mio blog, certo il massimo sarebbe che un giorno questa mia passione si trasformasse in lavoro, al momento mi godo e curo il blog giorno per giorno.

Biscottoni al cioccolato fondente

Ingredienti:

2 uova medie

40 gr farina 00

30 gr burro

230 gr cioccolato fondente + 60 gr cioccolato fondente a pezzi

170 gr zucchero

4 gr lievito per dolci

1 cucchiaio aroma vaniglia

70 gr frutta secca tritata quella che volete(noci,pistacchi,mandorle,nocciole)

Procedimento:

Sciogliere il burro e i 230 gr di cioccolato fondente che avremo tritato a bagnomaria.

Montare le uova con lo zucchero e la vaniglia, aggiungere la farina e il lievito.

Unire al composto montato il cioccolato fuso, prima una piccola parte la amalgamare per bene e poi il resto, quando il tutto è omogeneo unire la frutta secca tritata e il cioccolato tritato rimasto.

Foderare un paio di teglie da forno con carta forno e versare a cucchiaiate ben distanziate tra loro, il composto.

Infornare a forno caldo a 180° per 10 minuti, tirare fuori dal forno ma toccare solo quando sono ben freddi.

Sistemare su un piatto piatto da portata e servire magari con un buon caffè… e buon appetito!

a cura di Claudia Forcignanò