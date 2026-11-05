Venerdì 6 e sabato 7 novembre a Koreja in scena “Perché non ho fatto la rivoluzione”

LECCE – Cosa resta di una rivoluzione mancata? E quante rivoluzioni, nel frattempo, sono avvenute senza che ce ne accorgessimo davvero?

Venerdì 6 e sabato 7 novembre, alle ore 20.45, in scena PERCHÉ NON HO FATTO LA RIVOLUZIONEuna nuova produzione di Koreja, scritta da Fabio Chiriatti e Paolo Paticchio, interpretata dallo stesso Paticchioper la regia di Salvatore Tramacere.

Lo spettacolo è un viaggio teatrale spensierato nella recente storia del Paese e nelle pieghe della memoria, per raccontare le trasformazioni politiche, sociali e culturali che hanno attraversato le nostre vite, spesso cambiandole profondamente; un monologo che attraversa la memoria collettiva italiana, da Piazza Fontana al G8 di Genova, fino alla rivoluzione digitale e all’intelligenza artificiale per interrogarsi, con ironia e disincanto, su ciò che siamo diventati e sulle rivoluzioni che avremmo potuto fare, ma che non abbiamo mai avuto il coraggio di compiere.

Il punto di partenza è un’assenza: la rivoluzione che non c’è stata, quella che avrebbe potuto prendere forma nelle mobilitazioni del G8 del 2001, momento cruciale per una generazione che immaginava un altro mondo possibile e che si trovò a confrontarsi con la violenza, la repressione e la fragilità delle proprie aspirazioni. Una stagione che ha lasciato ferite ancora aperte nella coscienza democratica italiana e che continua a interrogare il significato della partecipazione, del dissenso e della responsabilità individuale.

Ma lo spettacolo non è il racconto di un’occasione perduta. È, soprattutto, un’affermazione rivolta al presente: che cosa significa davvero prendere parte alla storia? Quando scegliamo di agire e quando, invece, lasciamo che siano gli eventi a decidere per noi?

Attraverso ricordi famigliari, esperienze quotidiane e riferimenti storici, il monologo compone una geografia sentimentale e politica dell’Italia contemporaneain cui la memoria personale incontra quella di un’intera comunità.L’emigrazione dal Sud, le identità costruite nei piccoli centri, le eredità trasmesse dalle generazioni precedenti, gli anni di piombo e la stagione delle grandi mobilitazioni si intrecciano con l’avvento della televisione commerciale, i rituali collettivi dello sport e la progressiva trasformazione del nostro modo di stare al mondo.

Una storia che procede per frammenti, associazioni e cortocircuiti, proprio come funziona la memoria: non un archivio ordinato, ma un territorio attraversato da omissioni, ricostruzioni, ricordi condivisi e versioni talvolta contraddittorie del passato. Ciò che ricordiamo, infatti, non coincide necessariamente con ciò che è accaduto. E quello che una società sceglie di ricordare o di dimenticare, contribuisce a definire la sua identità, i suoi valori e la sua capacità di immaginare il futuro.

In questo percorso, la memoria familiare acquista una dimensione politica. Le storie dei genitori e dei nonni, i racconti tramandati, le abitudini e le convinzioni ereditate diventano strumenti attraverso cui leggere il presente. Ma anche materiali da interrogare, perché ogni generazione è chiamata a distinguere ciò che merita di essere custodito da ciò che deve essere rimesso in discussione.

Il monologo guarda così alle grandi svolte della storia senza separarle dalla vita ordinaria: le rivoluzioni non si consumano soltanto nelle piazze, nei palazzi del potere o nei momenti che i libri di storia trasformano in date memorabili. Agiscono anche nei linguaggi, nei consumi, nelle relazioni, nei desideri e nei comportamenti che, giorno dopo giorno, finiscono per modificare il nostro modo di pensare.

Dopo aver attraversato le trasformazioni politiche e culturali del Novecento, il racconto arriva al presente tecnologico, fino all’intelligenza artificiale. È qui che la “finta” domanda contenuta nel titolo, si allarga ulteriormente: se non abbiamo fatto la rivoluzione, quali rivoluzioni sono state fatte a nostra insaputa?

La diffusione dei social network, la digitalizzazione dell’esperienza e la disponibilità permanente di informazioni hanno cambiato il nostro rapporto con il tempo, con l’attenzione e con la memoria. Hanno moltiplicato le possibilità di comunicare e di partecipare, ma hanno anche reso più difficile distinguere l’informazione dal rumore, la conoscenza dalla sua semplificazione, l’esposizione pubblica dall’impegno reale.

La rivoluzione tecnologica appare così come un processo ambivalente: promessa di libertà e, insieme, trasformazione capace di sottrarci progressivamente il controllo sulle nostre abitudini. Possiamo comunicare con chiunque, ma siamo davvero più capaci di ascoltarci? Abbiamo accesso a una quantità straordinaria di informazioni, ma siamo ancora in grado di costruire una memoria condivisa? E quando deleghiamo alle macchine una parte del nostro pensiero, che cosa accade alla nostra responsabilità?

L’incontro con l’intelligenza artificiale introduce, nel monologo, un interlocutore inatteso e apre uno spazio di confronto originale, nel quale il confine tra esperienza umana, memoria e tecnologia diventa materia drammaturgica. Non si tratta soltanto di interrogare le nuove possibilità offerte dall’innovazione, ma di comprendere che cosa rischiamo di perdere quando una trasformazione radicale viene accolta come inevitabile, senza un’autentica discussione collettiva.

La questione, allora, non è stabilire se il progresso debba essere fermato, ma recuperare la possibilità di orientarlo. Perché partecipare significa anche comprendere i processi che ci attraversano, riconoscerne le conseguenze e assumersi la responsabilità delle scelte, individuali e collettive.

PERCHÉ NON HO FATTO LA RIVOLUZIONE evita tanto la celebrazione nostalgica del passato quanto la retorica dell’impegno ad ogni costo. Il suo sguardo è quello di chi riconosce le contraddizioni della propria generazione e prova a raccontarle senza risolverle, ma anche senza rinunciare alla possibilità di comprenderle.

Il titolo non pone effettivamente una domanda, piuttosto, mette in discussione l’idea che le grandi trasformazioni dipendano sempre da gesti eroici, da figure eccezionali o da momenti di rottura riconoscibili. A volte le rivoluzioni falliscono; altre volte si compiono lentamente, attraverso processi che sembrano marginali fino a quando non diventano irreversibili.

In questo senso, il monologo parla anche della distanza tra il desiderio di cambiare il mondo e la difficoltà di modificare le proprie abitudini, tra le dichiarazioni di principio e le scelte quotidiane, tra la convinzione di essere protagonisti della storia e la scoperta di averne spesso seguito il corso senza interrogarlo.

La presenza del pubblico, chiamato a riconoscere nel racconto frammenti della propria esperienza, rende la dimensione autobiografica uno strumento di riflessione condivisa. La vicenda di un individuo diventa lo specchio di una comunità; il ricordo personale si apre a una domanda collettiva. E il teatro torna a essere uno spazio in cui esercitare il dubbio, mettere alla prova le proprie convinzioni e immaginare possibilità diverse.

PERCHÉ NON HO FATTO LA RIVOLUZIONE non racconta soltanto una rivoluzione mancata, ma tutte quelle che avremmo potuto immaginare, quelle che abbiamo lasciato incompiute e quelle che continuano a cambiare il nostro modo di vivere senza essere riconosciute.

Resta, alla fine, una domanda aperta: se la storia non smette di trasformarsi, quale parte vogliamo avere nel suo racconto? Forse la rivoluzione possibile comincia proprio qui, nel momento in cui smettiamo di considerarci spettatori passivi del cambiamento e torniamo a riconoscere il valore delle scelte, della memoria e della partecipazione.

Perché non tutte le rivoluzioni hanno bisogno di essere annunciate. Ma nessuna trasformazione davvero condivisa può prescindere dalla consapevolezza di chi la vive.

Paolo Paticchio, autore e interprete del monologo, porta sulla scena un percorso professionale che intreccia teatro, educazione civica, memoria storica e partecipazione culturale. Diplomato alla Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale Improvvisart, è attore della compagnia di improvvisazione teatrale leccese e formatore presso la stessa scuola dal 2020. La sua esperienza si sviluppa parallelamente all’impegno nell’organizzazione culturale e nella promozione della cittadinanza attiva.

Fondatore e già presidente dell’associazione nazionale Treno della Memoria, Paticchio ha dedicato una parte significativa del proprio lavoro alla trasmissione della memoria storica alle nuove generazioni. È presidente dell’Istituto di Culture Mediterranee e vicesindaco di Castrignano de’ Greci, oltre a occuparsi di progetti culturali, teatrali e di partecipazione. Nel 2025 ha pubblicato con il giornalista Lorenzo Tosa Il treno della memoria, volume dedicato all’esperienza dei viaggi nei luoghi della Shoah e al passaggio della testimonianza tra le generazioni.

Fabio Chiriatti drammaturgo salentino formatosi in Archeologia e diplomatosi in Scrittura drammaturgica alla Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano. La sua ricerca teatrale si concentra sulle inquietudini del presente, sulle relazioni umane e sulle trasformazioni sociali, osservate attraverso personaggi e situazioni capaci di restituire la complessità della vita contemporanea.

Nel corso della sua attività ha collaborato con diverse realtà della scena italiana, tra cui la compagnia Zerogrammi, e con Teatro Koreja, contribuendo alla scrittura di progetti che intrecciano memoria, identità e racconto. Nel 2015 Kurumuny Edizioni ha pubblicato la raccolta Lo scannatoio del lunedì, che comprende alcuni suoi testi teatrali. Tra i riconoscimenti ricevuti figurano il Premio Raduga 2013 per Mappugghje, come giovane autore dell’anno, e una menzione al Premio Hystrio Scritture di scena per I Saburchi. La sua scrittura coniuga osservazione del quotidiano, attenzione alle contraddizioni generazionali e capacità di far emergere, dietro le vicende individuali, questioni di portata collettiva.

PERCHÉ NON HO FATTO LA RIVOLUZIONE

di Fabio Chiriatti, Paolo Paticchio

regia Salvatore Tramacere

con Paolo Paticchio