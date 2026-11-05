Lecce piange Simona Greco del Road 66: lascia il marito Danilo e una bambina di appena un anno

LECCE – Ci sono notizie che arrivano all’improvviso e lasciano un’intera comunità senza parole. Notizie davanti alle quali ogni frase sembra insufficiente, perché nessuna parola può davvero raccontare il dolore di una vita interrotta troppo presto. Lecce oggi si ritrova a piangere Simona Greco, aveva 49 anni, scomparsa nel pomeriggio di ieri dopo aver affrontato una malattia, lasciando nello sconforto il marito Danilo Stendardo, la loro piccola bambina e tutti coloro che le hanno voluto bene.

Una storia che si spezza nel momento in cui sembrava aver trovato una delle sue gioie più grandi. Soltanto un anno fa, infatti, Simona aveva realizzato il sogno di diventare mamma. Un capitolo nuovo, meraviglioso, fatto di carezze, sorrisi, prime volte e di quell’amore immenso che soltanto un figlio sa portare nella vita di una madre. Oggi, proprio quella famiglia che aveva costruito con amore si ritrova ad affrontare un dolore impossibile da descrivere.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, attraversando le strade del centro storico e raggiungendo i social network, dove in poche ore si è riversata una vera e propria ondata di commozione. Centinaia i messaggi di amici, conoscenti e persone che avevano incrociato il suo cammino, tutti accomunati dallo stesso sentimento: incredulità davanti a una perdita tanto dolorosa e prematura.

Simona non era soltanto una moglie, una mamma e un’amica. Era una donna capace di esserci, di donare affetto, di lasciare qualcosa di sé nelle persone che incontrava. Una presenza preziosa, ricordata per la sua generosità, il suo grande cuore e quella dedizione al lavoro che faceva parte della sua quotidianità.

Un dolore che tocca da vicino anche il mondo del Road 66, lo storico pub nel cuore di Lecce, in via dei Perrone, di cui il marito Danilo è titolare. Un locale che negli anni è diventato molto più di un semplice punto di ritrovo: un luogo di incontri, amicizie, volti familiari e momenti condivisi. Una seconda casa per tanti, dove Simona era parte di una storia fatta di relazioni e legami autentici.

Ed è proprio da quella comunità, fatta di clienti diventati amici e di persone che negli anni hanno imparato a conoscerla e apprezzarla, che oggi arriva un abbraccio collettivo alla famiglia.

Ma dietro i tanti messaggi, dietro le parole di cordoglio e le fotografie condivise, resta soprattutto il dolore più intimo e straziante: quello di un marito che si ritrova a fare i conti con un’assenza inaspettata, quello di una bambina che dovrà crescere senza poter avere accanto la mamma come ogni figlio dovrebbe poter fare.

Ci sono sogni che sembravano appena cominciati e che il destino interrompe con una crudeltà difficile da accettare. Quello di Simona era un futuro ancora tutto da vivere, fatto di giorni da trascorrere insieme, di una figlia da accompagnare nella crescita e di una famiglia da vedere diventare grande.

Oggi Lecce si stringe attorno a Danilo, alla loro bambina e a tutti i familiari. Non esistono parole capaci di colmare un vuoto simile, né messaggi sufficienti ad alleviare una sofferenza così profonda.

Resta l’affetto di chi non la dimenticherà, il ricordo di una donna che ha saputo farsi voler bene e l’immenso amore che ha lasciato dietro di sé.

Perché una persona può andare via troppo presto, ma ciò che ha donato agli altri, gli abbracci, i sorrisi e l’amore condiviso, continua a vivere nel cuore di chi resta.

A Simona, oggi, Lecce dedica il suo silenzioso e commosso abbraccio.

I funerali di Simona si terranno domenica 8 novembre, alle ore 16:00, presso la Parrocchia SS. Angeli Custodi di San Pietro Vernotico.

A Danilo, ai familiari e a quanti hanno condiviso la vita e l’affetto della cara Simona, giungano le più sincere e sentite condoglianze da parte di tutta la redazione.