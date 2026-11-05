Meteo di domani 6 novembre nel Salento: previsioni, temperature e cosa aspettarsi

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo in peggioramento con fenomeni in arrivo a partire dai settori settentrionali, generalmente di debole intensità.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino molte nubi sulle regioni nord-occidentali con neve fin verso i 1600 metri, ampie schiarite sul Nord-Est. Al pomeriggio nuvolosità in avanzamento verso est con associate precipitazioni sparse. In serata e in nottata cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1700-1800 metri.
AL CENTRO
Al mattino cieli cieli nuvolosi con piogge e temporali sparsi sul versante tirrenico, asciutto con cieli poco nuvolosi tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità in aumento anche sul versante adriatico con piogge sparse su tutte le regioni. In serata e in nottata ancora cieli nuvolosi ovunque con piogge da sparse ad isolate.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse sulla Sicilia, asciutto altrove con anche spazi di sereno tra Puglia e Basilicata. Al pomeriggio piogge e temporali in arrivo anche sulla Campania. In serata e nella notte nuvolosità in generale aumento con associate piogge sparse, sereno sulla Sardegna.
Temperature minime in lieve rialzo al Nord-Ovest e sul medio versante tirrenico ed in calo sul resto d’Italia, massime in generale diminuzione salvo un lieve rialzo sulla Sardegna.
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