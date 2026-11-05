Al via a Nardò la 17ª Stagione Teatrale: ventuno spettacoli, tre rassegne, tra prosa, teatro contemporaneo e teatro per le famiglie

NARDO‘ (Lecce) – Prende il via DOMENICA 8 NOVEMBRE, con il primo appuntamento della rassegna PICCOLI SGUARDI, la 17esima Stagione Teatrale del Teatro Comunale di Nardò (Le). Alle ore 17:00 il sipario si alza su BABAR L’ELEFANTINO, qui portata in scena dal Teatro delle Forche di Grottaglie (TA). Scritta e illustrata da Jean de Brunhoff nel 1931, la storia di Babar è diventata nel tempo un

classico della letteratura per l’infanzia, capace di parlare a generazioni di bambini attraverso una narrazione semplice e, al tempo stesso, ricca di temi universali.

Lo spettacolo (teatro d’attore e di figura), per la regia di Giancarlo Luce, vede in scena Dario Lacitignola, Claudia Ligorio, Manuela Micciantuono, Paola Spagnulo. È una sera d’estate. Una mamma racconta ai suoi due figli una storia per accompagnarli nel sonno. È la storia di Babar, un piccolo elefante che vive nella foresta insieme alla sua famiglia: il padre, la madre e gli altri elefanti del branco.

La loro è un’esistenza felice e spensierata, fino a quando un cacciatore irrompe nella foresta e uccide la madre di Babar. La perdita improvvisa e violenta spezza per sempre l’infanzia del piccolo elefante e lo costringe ad affrontare troppo presto il dolore, la paura e la solitudine. Da quel momento ha inizio il viaggio di Babar: una lunga avventura di crescita e trasformazione attraverso la quale il piccolo elefante impara, lentamente, a convivere con il proprio dolore.

La sua straordinaria capacità di adattamento, la curiosità, il desiderio di conoscere il mondo e gli incontri che farà lungo il cammino gli permetteranno di trasformare una ferita profonda in una nuova possibilità di vita. Fino a diventare artefice del proprio destino e, infine, re degli elefanti.

Oggetti di scena e costumi sono di Manuela Micciantuono. Le musiche di Francis Poulanc.

DURATA: 50 minuti. ETÀ CONSIGLIATA: da 4 a 8 anni

Piccoli Sguardi: biglietto unico 5 euro.

Giovedì 12 NOVEMBRE alle ore 21:00 sarà la volta del primo appuntamento di QUARTA PARETE, rassegna dedicata ai linguaggi contemporanei, in particolare quest’anno con focus su danza, teatro fisico, circo e lingua dei segni. Infatti si parte con il teatrodanza di Stefano Mazzotta e Chiara Guglielmi su musiche di Erik Satie, con Zerogrammi 25°, della storica compagnia Zerogrammi che, in occasione del suo venticinquennale, propone una riscrittura dell’opera prima del 2005 (arriva a Nardò dopo l’anteprima del 29 ottobre a Torino).

Due orsacchiotti di pezza e una Barbie con la testa attaccata con lo scotch per trastullarsi in un surreale Déjeuner sur l’Herbe che pare dipinto da Jacques Tati.

Zerogrammi attraversa il linguaggio della danza contemporanea contaminandolo con elementi di teatro fisico, clown, mimo e immaginario cinematografico. Attraverso una scrittura scenica leggera e poetica, lo spettacolo invita lo spettatore a osservare il valore delle piccole cose, la fragilità dei gesti quotidiani e la possibilità del gioco come spazio di relazione e immaginazione.

La scena si costruisce a partire da oggetti semplici e riconoscibili – giocattoli, cappelli, piccoli dispositivi del quotidiano – trasformati attraverso il corpo e il movimento in paesaggi emotivi e surreali. La leggerezza diventa così una vera e propria pratica dello sguardo: un modo per attra- versare il mondo senza smettere di stupirsi.

Direzione tecnica di Tommaso Contu.

Quarta Parete: biglietto da 8 a 15 euro.

Il Teatro Comunale di Nardò è in via XX Settembre (centro storico).