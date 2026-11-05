Sabato 7 novembre lo spettacolo James di Licia Lanera apre la stagione Per un teatro umano

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Quattro attrici di generazioni diverse, un attore e una commedia sull’immortalità da mettere in scena. Sabato 7 novembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina, lo spettacolo “James”, scritto e diretto da Licia Lanera, inaugura Per un teatro umano. Durante le prove di una commedia sull’immortalità le battute del copione si mescolano alle conversazioni di quattro generazioni di donne sulla paura, l’amore, la maternità e ciò che si eredita. A riportare all’ordine gli interpreti, tutti vestiti di nero, è un Dio del Teatro vestito di bianco. Lo accompagnano una capra e un bue che, a metà tra spiriti guida e animali domestici, commentano quel che accade e richiamano i rituali da cui nasce la tragedia greca. Le riflessioni di Tadeusz Kantor danno forma alla drammaturgia di Licia Lanera, che accosta le ambizioni di chi vive per il palcoscenico alle miserie quotidiane, tra scarpe strette e uomini che scappano. A monte del testo della pluripremiata attrice, drammaturga e regista pugliese – sul palco con Monica Contini, Mino Decataldo, Danilo Giuva, Chiara Davolio, Ermelinda Nasuto, Andrea Sicuro, Lucia Zotti – c’è la lunga interruzione del 2020, quando la pandemia ha costretto chi fa teatro a chiedersi chi fosse senza la scena e che cosa sarebbe rimasto del proprio lavoro. Da qui la domanda che attraversa lo spettacolo: quanto della propria vita si è disposti a dare al teatro nella speranza di diventare immortali?

Organizzata nell’ambito del progetto Teatri del Nord Salento, promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, Trac – Teatri di residenza artistica contemporanea e i comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi, la stagione accompagnerà il pubblico fino a maggio tra teatro, musica, danza. In attesa del programma completo, la prima parte proporrà otto appuntamenti tra Campi Salentina, Novoli e Leverano. Dalle nuove drammaturgie a Samuel Beckett, dal racconto musicale alla satira politica, a novembre e dicembre il cartellone ospiterà, tra gli altri, Dino Lopardo, Francesco Alberici, Ermelinda Nasuto, Valentina Picello, Nerval Teatro, Francesca Romana Perrotta, Luigi D’Elia, Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 14 novembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Comunale di Novoli, Gommalacca Teatro presenta “Affogo” di Dino Lopardo con Mario Russo e Alfredo Tortorelli. Tra il bagno di casa e la piscina comunale, Nicholas fa i conti con le conseguenze di un trauma adolescenziale. La vicenda assume i toni della tragicommedia per raccontare la solitudine, il bullismo e la violenza che può insinuarsi nei rapporti familiari.

Sabato 21 novembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Comunale di Leverano arriva “Dedicato”, una produzione di La Corte Ospitale, Scarti e Cranpi. Francesco Alberici, vincitore di due Premi Ubu come miglior attore under 35 nel 2021 e per il miglior nuovo testo nel 2024, firma la regia e la drammaturgia, scritta con Ermelinda Nasuto protagonista dello spettacolo con Olga Durano. La diagnosi di un tumore al seno irrompe nella quotidianità di un laboratorio teatrale. Da quell’esperienza nasce il racconto di una donna che prova a dare voce alla paura e alla fragilità mentre la sua storia è ancora in corso.

Venerdì 27 novembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) si torna al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina con “Madri” dell’autore, dramaturg e attore Diego Pleuteri (testo vincitore Eurodram 2022 e menzione al premio InediTO 2020) con Valentina Picello (Premio Ubu 2025) e Vito Vicino per la regia di Alice Sinigaglia, prodotto da La Corte Ospitale e Scarti con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. In un pomeriggio di pioggia, una madre coinvolge il figlio nella ricerca di una parola dimenticata. Tra scatole, fotografie e ritagli di giornale, riaffiorano ricordi che cambiano il modo in cui i due si guardano.

Sabato 5 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina, la compagnia Nerval Teatro porta in scena “Finale di partita” di Samuel Beckett, nella traduzione di Carlo Fruttero (copyright Editions de Minuit) con Barbara Caviglia, Carlo De Leonardo, Matteo Salza e Maurizio Lupinelli, che firma la regia. In un rifugio che sembra essere sopravvissuto a una catastrofe, Hamm, Clov, Nagg e Nell ripetono i gesti di ogni giorno, finché la possibilità che uno di loro se ne vada mette in discussione il precario equilibrio che li tiene insieme.

Lunedì 7 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) sempre al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina, Teatro delle Lune propone “Dalida, ciao amore, ciao”. La voce recitante di Monica Briganti (che firma anche regia e adattamento) e le interpretazioni di Francesca Romana Perrotta (chitarra e voce) e Andrea Amati (voce), accompagnati da Mirko Guerra (chitarra elettrica) e Fabrizio Flisi (pianoforte e fisarmonica), ripercorrono attraverso le canzoni la storia di Yolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida, dall’Egitto al successo internazionale, passando per l’incontro con Luigi Tenco, i tormenti, le inquietudini, le più dolorose esperienze private e arrivando alla sua morte nel 1987 per un cocktail di barbiturici e whisky.

Sabato 12 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) al Teatro Comunale di Novoli, l’attore e regista Luigi D’Elia è in scena con “Dell’amore e di altri sbagli”, tratto dal libro Dell’amore e di altre storie di Giancarlo Visitilli, adattato dall’autore insieme al drammaturg Riccardo Spagnulo e coprodotto da Teatri di Bari e Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con Inti e I bambini di Truffaut. Alla Risacca, una casa famiglia affacciata sul mare, l’educatore Saverio cerca di costruire un rapporto con gli adolescenti che gli sono affidati, misurandosi con il confine tra la cura e il coinvolgimento personale.

Giovedì 17 dicembre (ore 20:45 | ingresso 10 euro, ridotto 8 euro) la prima parte della stagione si chiude al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina. Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi firmano e interpretano “Uno spettacolo italiano”. Due teatranti di sinistra, convinti che per continuare a lavorare debbano diventare artisti di destra, provano a capire come si faccia. Da questo paradosso prende forma una satira sul rapporto tra cultura, potere e opportunismo.

Info e biglietti

Posti limitati e prenotazione consigliata

Ingresso 10 euro | 8 euro ridotto (under 3O over 65

e residenti di Novoli, Campi Salentina, Guagnano, Leverano, Trepuzzi)