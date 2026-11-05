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Tarantismo, incontro con Eugenio Imbriani al Museo Castromediano

Il volume "Breve storia del Tarantismo" dell'antropologo inaugura il nuovo percorso di incontri della Fondazione, in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Lecce