NOVOLI (Lecce) – Prosegue a ritmi serrati il percorso organizzativo e istituzionale in vista della Fòcara 2027, la celebre manifestazione legata ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate. Il nuovo corso della kermesse ha preso avvio con la costituzione del rinnovato Comitato Festa, guidato dal parroco don Stefano Spedicato in qualità di presidente e affiancato dal vice presidente esecutivo Antonio Bacca, ponendo le prime basi per il coordinamento delle celebrazioni.

Su questo impulso si è innestata l’azione amministrativa e istituzionale volta a garantire piena solidità ed efficienza all’intera macchina organizzativa. A seguito della gestione commissariale della Fondazione “Fòcara di Novoli”, affidata all’avvocato Giovanni Rotondi (nominato con D.P.G.R. n. 377 del 29 giugno 2026) con l’assistenza del segretario dott.ssa Claudia Coppola, si è aperto un dialogo costruttivo con l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Marco De Luca. Il percorso di concertazione ha portato dapprima all’approvazione dello schema d’accordo il 14 ottobre 2026 e, successivamente, alla definizione e approvazione del testo definitivo del Protocollo d’Intesa il 4 novembre 2026.

L’intesa definisce una chiara ripartizione strategica dei ruoli tra i due enti. La Fondazione “Fòcara di Novoli” conserva la titolarità esclusiva del marchio registrato (concesso in uso gratuito al Comune per le attività promozionali dell’evento), l’alta vigilanza istituzionale, la definizione dell’indirizzo artistico-culturale e il coordinamento dei rapporti con la Regione Puglia, il Ministero della Cultura e i partner sovracomunali. Al Comune di Novoli, in virtù della propria struttura amministrativa e tecnica, viene invece conferita la delega operativa integrale nel ruolo di Soggetto Attuatore Unico. L’Ente comunale curerà direttamente la progettazione, la cantierizzazione e l’allestimento della pira monumentale, oltre alle gare per i servizi tecnici, la logistica, la viabilità e l’attuazione del piano di sicurezza pubblica, manlevando la Fondazione da ogni onere e responsabilità esecutiva. Sul piano finanziario, la quota associativa comunale per il 2027, sarà impiegata direttamente dall’Amministrazione per coprire le spese di cantiere, allestimento e sicurezza, mentre il contributo regionale di funzionamento resterà di esclusiva pertinenza della Fondazione per la gestione strutturale e la promozione strategica del marchio.

Successivamente, la Fondazione ha proceduto alla nomina formale del Direttore Artistico e coordinatore generale per l’attuazione della prima fase del progetto, affidando l’incarico al prof. Giacomo Fronzi.

Con questi primi tasselli ormai definiti, il cammino prosegue spedito verso l’organizzazione e l’ufficializzazione degli eventi da inserire in calendario, insieme all’individuazione delle altre figure professionali che andranno a completare lo staff, per accompagnare la comunità passo dopo passo fino al momento in cui la festa potrà finalmente avere inizio.