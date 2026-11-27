In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce è stata illuminata di rosso: un’iniziativa pensata per richiamare l’attenzione su un fenomeno che colpisce molte donne, a livello locale, regionale e nazionale. L’illuminazione accompagna Studio Sentinella, la proposta condivisa dal Comitato Pari Opportunità dell’Odcec di Lecce, presieduto da Grazia Cicirillo, per sensibilizzare gli studi professionali all’ascolto e all’orientamento verso i servizi antiviolenza. Ad oggi hanno aderito più di 130 studi. La violenza economica è il controllo di denaro, conti, lavoro e decisioni economiche.

Gli studi che aderiscono espongono il Manifesto, che riporta la frase “Questo studio ti accoglie, ti ascolta, ti consiglia” e i numeri 1522 (numero nazionale antiviolenza) e 112(numero unico di emergenza in caso di pericolo immediato). La scheda “Segnali in 60 secondi” aiuta invece a riconoscere i principali segnali di violenza economica. Il principio dell’iniziativa è chiaro: “Lo studio non è un servizio antiviolenza: ascolta e indirizza”. Gli studi non si sostituiscono ai centri antiviolenza: accolgono la persona, la ascoltano e la orientano verso il 1522 e il Centro antiviolenza del territorio.

“La violenza sulle donne è oggi uno dei drammi della nostra società – afferma la presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Odcec di Lecce, Grazia Cicirillo – Purtroppo l’aspetto economico viene spesso poco considerato, ma non per questo atteggiamenti e comportamenti vanno accettati e lasciati correre: ogni donna deve essere rispettata e non ricattata e mortificata anche per ragioni economiche”.

“Abbiamo aderito a quest’iniziativa nazionale con l’obiettivo di offrire il nostro supporto a un argomento di grande complessità e rilevanza – commenta il presidente dell’Odcec di Lecce, Fabio Corvino – Dobbiamo stimolare l’attenzione e l’interesse di tutti su comportamenti e atteggiamenti che non devono essere ignorati né tollerati”.

Spesso passa da conti, redditi, fideiussioni e società di famiglia: materie che i commercialisti trattano ogni giorno. Il Manifesto e il pamphlet “La violenza economica sulle donne” della collega Isa Maggi, dottore commercialista, sono stati messi a disposizione da Stati Generali delle Donne, Sportello Donna e Fondazione Gaia. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong a organizzare per l’occasione attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della non violenza e del rispetto delle donne.