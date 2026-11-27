RUFFANO (Lecce) – A due anni dall’ultima edizione firmata dalle AmministrazioniCavallo, torna l’atteso appuntamento con InCanto di Natale, la rassegna con cui Ruffano e Torrepaduli celebrano le festività di fine anno e danno il benvenuto a quello nuovo. A cura dell’assessora al Turismo e ai Grandi Eventi Pamela Daniele, la manifestazione prenderà il via domenica 6 dicembre 2026 e ci accompagnerà fino a mercoledì 6 gennaio 2027 con un villaggio natalizio che si amplia, nuovi allestimenti e un fitto calendario di concerti e spettacoli.

I borghi antichi della città sono pronti a sorprenderci ancora. Da settimane i volontari della Pro Loco sono al lavoro per costruire una scenografia tutta nuova, pensata per le vie e le piazze che la accoglieranno. E come promette il nome dell’evento, Ruffano si prepara a incantare grandi e piccini.

Cosa ci aspetta? Tre piazze accoglieranno le principali attrazioni dell’edizione 2026. Per la prima volta ci saranno insieme la ruota panoramica, la giostra a cavalli e la pista di pattinaggio sul ghiaccio, rispettivamente in piazza IV Novembre, piazza del Popolo e piazza San Francesco. Un vero e proprio tris d’assi per farci trattenere il respiro e vivere un viaggio nella meraviglia del Natale.

Tra i vicoli del borgo di Ruffano si snoderà un percorso di luci e allestimenti. Si potranno scoprire il Bosco Incantato e il Lago Incantato, passeggiare nel Vicolo degli Elfi e nel Vicolo del Bacio sotto il Vischio, attraversare la Galleria d’Archi e fare tappa alla Casetta di Babbo Natale.

Nel Frantoio Ipogeo di via Mons. D’Urso sarà allestito il Presepe Artistico di Comunità. Un’opera che nasce dall’impegno e dalla passione di oltre quaranta volontari, da tutti i rioni del Comune, che hanno scelto di mettere insieme energie, competenze e creatività per dare vita a una straordinaria rappresentazione, realizzata interamente a mano, attraverso l’antica e affascinante tecnica della cartapesta. La Natività di quest’anno, in occasione dell’ottavo centenario del suo transito al Cielo, sarà dedicata a San Francesco d’Assisi, rappresentato nel gesto di adorazione.

Immancabili, ovviamente, i mercatini dell’artigianato e l’area food, con un’offerta variegata, dolce e salata, che comprende anche proposte senza glutine.

Il programma

Domenica 6 dicembre InCanto di Natale si aprirà alle 18 con l’accensione delle luminarie nel centro storico. Sarà uno spettacolo inedito, un gioco d’armonia tra luci e musica. Alle 19, il primo concerto della rassegna con Carla Petrachi in Merry Melodies.

Lunedì 7 dicembre ci si sposta a Torrepaduli. Dalle 16.30, in piazza Carmelitani, l’accensione dell’albero di Natale all’uncinetto sarà accompagnata da laboratori, uno spettacolo di magia e dal concerto del Trio Malìa. L’appuntamento è a cura dell’associazione Turre Mia.

Martedì 8 dicembre, alle 18, sarà la volta di Babbo Natale. La sua parata sfilerà per il borgo fino alla casetta addobbata per l’occasione. Lì Babbo Natale aspetterà i bambini per ricevere le loro letterine e scattare una foto con loro. Alle 19 suonerà la Offtopic Christmas Band, mentre gli artisti di strada si esibiranno per le vie del centro storico.

Sabato 12 dicembre, dalle 16.30, l’associazione Zucchero Filato APS propone Aspettando la Notte di Santa Lucia. Domenica 13 dicembre si comincia alle 18 con Armonie di Natale – La Pastorale e si prosegue alle 19 con Marry Pop Christmas.

Domenica 20 dicembre spazio agli Zampognari alle 18 e al Rock Christmas Show alle 19. Lunedì 21 dicembre, alle 20, il Christmas Dance Show a cura di La Fabbrica dello Spettacolo.

Un pacchetto di eventi nell’evento ci attende nel weekend di Natale. Venerdì 25 dicembre, alle 18, torna Armonie di Natale – La Pastorale. Alle 19 si esibirà il coro gospel Vocal Sinergy di Anita Tarantino, con gli artisti di strada per le vie del borgo. A Santo Stefano, gli Zampognari alle 18 e Kalinka alle 19. Domenica 27 dicembre, alle 18, suonerà la Salento Street Band, seguita alle 19 da un concerto di musica popolare per beneficenza.

Il nuovo anno si apre venerdì 1° gennaio alle 18 con Vittorio Ciurlia Live Violin Experience. Alle 19 sarà la volta di Disco Piazza Live Christmas Edition, con gli artisti di strada lungo le vie del borgo. Domenica 3 gennaio, alle 18, le canzoni dei Nomadi rivivranno nel concerto della tribute band Vie del Vento. Alle 19 il Gianpaolo Catalano Show.

Il gran finale, mercoledì 6 gennaio, è tutto per la Befana, che farà tappa in entrambi i borghi. Al mattino l’appuntamento è a Torrepaduli con La Befana di Turre Mia, dalle 9 alle 12 in piazza Carmelitani, a cura dell’omonima associazione. A Ruffano, alle 18, la Misto Band accompagnerà l’arrivo della Befana e della sua parata per La Befana vien nel Borgo. Dalle 18.30 spazio a magia, bolle di sapone, teatro di burattini, truccabimbi e artisti di strada. Alle 19 il finale con i The Fivelandia, che porteranno sul palco le sigle dei cartoni animati rese celebri da Cristina D’Avena.

Un’attesa trepidante

«L’attesa è trepidante», commenta l’assessora Pamela Daniele. «Con tutta la squadra che lavora a questa edizione non vediamo l’ora di stupirvi ancora. Le vie e le piazze sono quelle di sempre, eppure ogni anno possiamo farvele riscoprire. È una sfida che ci appassiona e ci spinge a trovare idee nuove per far divertire chi torna e incuriosire chi ancora non conosce InCanto di Natale».

«InCanto di Natale non poteva mancare», aggiunge il sindaco Antonio Rocco Cavallo. «È un appuntamento che ha saputo dare un’impronta riconoscibile a Ruffano e che si è affermato come un modello di convivialità, capace di regalare momenti di gioia alle famiglie e a persone di tutte le età. È anche una vetrina per il nostro borgo, che grazie a iniziative come questa continua a far parlare di sé e ad attirare nuovi visitatori».