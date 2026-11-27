Ingredienti per 10 calzoni
500 g di farina tipo 00
250 ml di acqua
10 g di sale
5 g di zucchero
olio extra vergine di oliva q.b.
5 g di lievito di birra
200 g di passata di pomodoro
200 g di mozzarella
Preparazione
Fate sciogliere il lievito nell’acqua tiepida e versartelo in una ciotola con la farina, lo zucchero, il sale, due cucchiai di olio extra vergine di oliva e cominciate ad impastare, fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Lasciate lievitare fino al raddoppio (2 ore abbondanti), successivamente dividete l’impasto in 10 palline. Copritele con un canovaccio e continuate a farle lievitare ancora per altre due ore.
Preparate dei cerchi d’impasto con tutte le palline stendendole con il mattarello, versate al centro di ogni calzone un cucchiaio di passata di pomodoro e qualche dadino di mozzarella. Chiudete a metà, schiacciando bene sui bordi per sigillare il calzone ottenuto.
Spennellate delicatamente di olio i calzoni e cuocete per circa 15 minuti a 230 gradi in forno ventilato già caldo.
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