Violenza in casa, un 16enne colpisce il padre a martellate, l’uomo è in Rianimazione

Racale (Lecce) – Ancora violenza e un dramma familiare a Racale.

Un giovane di 16 anni, nel corso della notte appena trascorsa, avrebbe colpito a martellate sulla testa il padre 53enne, nell’abitazione di famiglia. E quest’ultimo, subito soccorso dagli operatori del 118, sarebbe stato condotto in codice rosso, quindi in condizioni gravissime all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione.

Non si conoscono i dettagli della vicenda e le ragioni della furia del 16enne nei confronti del padre. Indagano i carabinieri della stazione di Racale, insieme ai colleghi della Compagnia di Casarano.

Da ricordare che proprio a Racale, il 17 giugno del 2025, il 22enne Filippo Manni, appena rientrato da un turno di lavoro come bagnino in uno stabilimento balneare della zona, colpì e uccise la madre Teresa Sommario, 52 anni, con un’ascia da boyscout del fratello. Alla base del drammatico episodio di circa un anno e mezzo fa un rimprovero che la donna avrebbe rivolto al figlio. E nel giugno scorso il 22enne, reo confesso, ha lasciato il carcere ed è stato trasferito in una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica. A dicembre si aprirà il processo nei suoi confronti.

Maggiori dettagli sull’episodio di questa notte nelle prossime ore