La ricetta del giorno: vellutata di zucca con zenzero

Ingredienti

800 gr di zucca

250 gr di patate

1 cipolla

500 ml di brodo vegetale

sale

olio

prezzemolo

Semi di zucca tostati e sbucciati

30 gr di burro

1 cucchiaino di zenzero

Procedimento

Eliminare la buccia e i semi della zucca;

Tagliare la polpa a pezzetti;

Sbucciare le patate e tagliarle a pezzetti;

Fare appassire la cipolla tagliata sottile in una pentola con un filo di olio;

Aggiungere i pezzetti di polpa di zucca e le patate e fare insaporire;

Aggiungere il brodo vegetale fino a ricoprire le verdure;

Salare;

Coprire e cuocere per 30 minuti

Passare la crema di zucca con il mixer

aggiungere il burro, lo zenzero e girare;

Servire con i semi di zucca e il pepe.