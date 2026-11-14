La ricetta del giorno: vellutata di zucca con zenzero

Ingredienti
800 gr di zucca
250 gr di patate
1 cipolla
500 ml di brodo vegetale
sale
olio
prezzemolo
Semi di zucca tostati e sbucciati
30 gr di burro
1 cucchiaino di zenzero
Procedimento
Eliminare la buccia e i semi della zucca;
Tagliare la polpa a pezzetti;
Sbucciare le patate e tagliarle a pezzetti;
Fare appassire la cipolla tagliata sottile in una pentola con un filo di olio;
Aggiungere i pezzetti di polpa di zucca e le patate e fare insaporire;
Aggiungere il brodo vegetale fino a ricoprire le verdure;
Salare;
Coprire e cuocere per 30 minuti
Passare la crema di zucca con il mixer
aggiungere il burro, lo zenzero e girare;
Servire con i semi di zucca e il pepe.
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