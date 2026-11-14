L’almanacco di oggi 14 novembre

Il Santo del giorno: San Giocondo. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quandu è francu ungime tuttu! Significato: Quando è gratis (l’olio) ungimi tutto.
– Sono nati in questo giorno
1755 Maria Antonietta
1906 Luchino Visconti
1940 Gigi Proietti
1957 Lunetta Savino
– Proverbio
Ogni santo vuol la sua candela
– Accadde oggi
1976 il candidato democratico Jimmy Carter diviene il 39esimo presidente degli Stati Uniti d’America
1977 Publio Fiore, dirigente democristiano, viene ferito in un agguato rivendicato dalle Brigate Rosse
1995 il governo italiano approva l’invio di un contingente militare di 2000 soldati in Bosnia
– Scoperte
1985 14 novembre Richard Smalley scopre il fulerene