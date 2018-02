LECCE – Il “Calasso” di Lecce, continua a stupire. Il 19 e il 20 febbraio si terrà il 1° Seminario Residenziale dei Licei Scientifici ad Indirizzo Sportivo LISS della Puglia, organizzato dalla scuola capofila regionale “F. Calasso” di Lecce. Moderatore dell’evento la Dottoressa Edvige Mastantuono, Dirigente MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica.

Grandi campioni dello sport di varie discipline sportive saranno presenti al seminario.

Nel corso della manifestazione avverrà anche un collegamento con il CONI di Rio de Janeiro. Infatti il “Calasso” è l’unica scuola in Italia gemellata con due scuole sportive brasiliane in cui si studia il portoghese, oltre all’inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco e il russo.

Il Dirigente scolastico, il Professore Mario Biagio Portaccio, promuove e coordina, insieme con il Collegio dei Docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito della Scuola, portando il proprio istituto ad eccellere in campo linguistico ed offre grandi prospettive di lavoro grazie a scelte mirate in campo formativo che consentiranno agli studenti di diplomarsi in 4 anni e in doppia lingua.

Altro collegamento in diretta è stato stabilito con Pyeongchang, Corea del Sud, dove si stanno svolgendo le Olimpiadi invernali 2018. Dopo i saluti istituzionali, verrà inaugurato il campo da basket/volley dell’Istituto. Tante le relazioni dei docenti dell’Università del Salento che spiegheranno l’importanza dello sport per creare un’armonia tra mente e corpo. Tante le testimonianze di atleti e campioni sportivi, mentre un’esibizione musicale e coreutica allieterà l’evento.

Una sessione della giornata è riservata ai Dirigenti scolastici e Lino Lauri – Dirigente Tecnico MIUR, parlerà di Programmazione didattica e valutazione dalle conoscenze alle competenze, dall’insegnamento all’apprendimento nelle discipline dei LISS. Interessante l’intervento di Ludovico Malorgio – Panathlon International che ci parlerà di fair play nello sport e come stile di vita. Il tutto si concluderà con Attività sportive presso gli impianti del Calasso, CONI, Campo scuola Luigi Montefusco, Campo Scuola di Cavalleria e Centro storico di Lecce. Inoltre il “Calasso” ha organizzato una visita al Castello Carlo V e al Barocco leccese per chiunque volesse scoprire le bellezze della nostra terra.

Clarissa Rizzo