Droga ed estorsione: nel processo d’appello bis condanne ridimensionate e cade l’accusa di associazione mafiosa

MONTERONI (Lecce) – Non fu un’associazione mafiosa e cadono le aggravanti del metodo e dell’agevolazione mafiosa. Il secondo processo d’appello ridimensiona le accuse, assolve alcuni imputati da specifiche imputazioni e cancella condanne pesantissime che gravavano sugli imputati finita alla sbarra nel processo nato dall’inchiesta “Battleship” sulla presunta associazione “Caracciolo-Montenegro”, una frangia scissionista dello storico clan capeggiato dalla storica famiglia Tornese a Monteroni. E, soprattutto, l’associazione viene derubricata af associazione specializzata nel traffico di droga ma non magiosa. Una prima spallata era stata assestata dalla corte di Cassazione che, nel 2024, aveva annullato 13 condanne già emesse in un primo processo d’appello. Così nel nuovo processo, il quadro si è notevolmente ridimensionato: 11 anni e 4 mesi ad Alessandro Caracciolo e 10 anni, 2 mesi e 20 giorni alla moglie Maria Antonietta Montenegro, rispettivamente di 62 e 55 anni, entrambi residenti a Monteroni, assistiti rispettivamente dagli avvocati Ladislao Massari e Angelo Vetrugno, condannati nel primo processo d’appello entrambi a 20 anni di reclusione.

Scende da 18 anni a 16 anni, 9 mesi e 24 giorni la condanna inflitta a Altin Shehaj, 47enne, residente a Melissano, accusato di aver ricoperto un ruolo di primo piano nello smercio delle importazioni di marijuana dall’Albania; 4 anni a Salvatore Conte, 57, di Leverano, (14 anni); 5 anni e 4 mesi ad Angelo Cosimo Calcagnile, 49, di Leverano, (domiciliato a Porto Cesareo); 13 anni, 10 mesi e 20 giorni; 8 anni e 2 mesi a Mirko Burroni, 41 anni, di San Cesario di Lecce, (12 anni, 9 mesi e dieci giorni); 6 anni, 6 mesi e 20 giorni a Simona Caracciolo, 33 anni, di Monteroni, (10 anni e 8 mesi a 10 anni); 4 anni ad Antonio Cordella, 38, di Leverano, 2 mesi e 20 giorni; 2 anni e 2 mesi a Bruno Guida, 48, di Leverano, (5 anni, 7 mesi e 10 giorni); a 9 anni, 1 mese e 10 giorni per Cristian Nestola, 39, di Leverano.

Tre anni e 4 mesi ad Alessandro Francesco Iacono, 41 anni di Leverano, (9 anni e 4 mesi); 1 anno 6 mesi ad Andrea Quarta, 49, di Monteroni di Lecce; riconoscendo il vincolo della continuazione con il reato giudicato con sentenza del tribunale il 7 aprile 2016 e divenuta irrevocabile l‘8 luglio 2016 determinando il relativo aumento in 2 anni e, per effetto, con pena complessiva a 3 anni e 6 mesi, (5 anni e 4 mesi); 1 anno e 4 mesi ad Andrea Quarta, 42, di Leverano, (8 anni, 9 mesi e 10 giorni); 2 anni e 2 mesi a Cristian Nestola (9 anni, 1 mese e 10 giorni).

Gli ermellini, invece, avevano già dichiarato inammissibili i ricorsi per altri cinque imputati confermando le condanne a 13 anni e 10 mesi per Massimiliano Lorenzo, 48, di Monteroni di Lecce; 7 anni per Loris Pasquale Casarano, 51 anni, di Taviano; 6 anni ad Andrea Carlino, 37, di Racale; 4 anni e 8 mesi, per Ivan Mario Greco, 37, di Alliste; 2 anni e 4 mesi per Carlo Squittino, 53, di Castro. Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Cosimo D’Agostino, Stefano Pati, Ladislao Massari, Angelo Vetrugno, Pantaleo Cannoletta, Laura Minosi, Mario Coppola, Luigi Suez, Stefano Prontera, Selene Mariano, Giuseppe Romano, Francesco Fasano, Giuseppe Cincioni e Salvatore Sciullo.

Novanta giorni per il deposito delle motivazioni.