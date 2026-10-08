Trema la Scu nel nord Salento: avvia percorso di collaborazione uno degli indagati operazione “Core”

SQUINZANO (Lecce) – Ha già iniziato a riempire i verbali degli investigatori. E le sue prime dichiarazioni sono confluite sul tavolo della sostituta procuratrice della Dda di Lecce, Giovanna Cannarile. Dalle informazioni acquisite dal Corriere Salentino, un nuovo pentito rischia di scuotere la Scu salentina dalle fondamenta. Un giovane residente a Squinzano ha deciso di rompere i vincoli dell’omertà e di avviare un percorso di collaborazione con lo Stato. Da un paio di mesi ha gettato la spugna: una decisione maturata nei giorni in cui si trovava recluso in un carcere nel nord d’Italia (nel frattempo il giovane è stato trasferito in un altro penitenziario).

Davanti a sé ha ora centottanta giorni – già iniziati – a sua disposizione per svelare i segreti più recenti della criminalità salentina, e dare eventualmente un nome e un volto ai responsabili degli ultimi fatti di sangue che hanno macchiato il territorio. Il nome del giovane compare nelle carte dell’inchiesta ribattezzata “Core”: un’operazione antimafia messa a segno dai carabinieri a maggio e che ha consentito di smantellare un agguerrito sodalizio con roccaforte nel comune di Squinzano.

L’indagine, nel frattempo, è giunta al capolinea con l’avviso di conclusione a firma sempre della stessa pm della Dda di Lecce, Giovanna Cannarile. E chissà se in questi mesi il giovane non potrà fare luce sui retroscena dell’omicidio di Luigi Guadadiello. Un delitto ancora insoluto. Una figura, quella di Guadadiello, centrale nell’ascesa criminale del nuovo collaboratore: il giovane, infatti, avrebbe spacciato droga e avrebbe partecipato ad azioni e rappresaglie con metodi plateali quanto mafiosi e avrebbe partecipato ai riti di affiliazione come documentato dai carabinieri nel corso delle indagini.

La voce del pentimento si rincorreva già da tempo negli ambienti della malavita così come tra gli addetti ai lavori tanto che la famiglia del giovane ha già preso le distanze dissociandosi dalla sua decisione.