Autovelox, la giunta Poli dà l’ok ad altre due postazioni sulla tangenziale ovest: oltre 43mila multe in due anni sulla est

LECCE – L’amministrazione Poli, forte del decreto “salvavelox” (nonostante la giurisprudenza non sia ancora allineata), raddoppia, puntando su altri due autovelox. Oltre 43mila violazioni dei limiti di velocità rilevate in poco più di due anni, 181 incidenti stradali e 136 feriti sulla tangenziale est. Sono i numeri contenuti nella nuova delibera della giunta Poli Bortone, che ha deciso di confermare le due postazioni autovelox già operative e di proseguire l’iter per installare altri due dispositivi sulla tangenziale ovest, in prossimità della galleria Condò. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è rafforzare la sicurezza lungo le arterie che circondano Lecce, dove l’eccesso di velocità continua a rappresentare uno dei principali fattori di rischio. Il provvedimento arriva dopo la richiesta della Prefettura di aggiornare le autorizzazioni alla luce delle nuove disposizioni ministeriali.

La delibera, approvata all’unanimità dalla giunta, conferma innanzitutto le due postazioni fisse sulla tangenziale est, installate al chilometro 3+500 in direzione Brindisi e al chilometro 8+169 verso Maglie. Gli apparecchi sono entrati in funzione in modalità sanzionatoria il primo ottobre 2024, dopo l’autorizzazione comunale del luglio 2023. Il limite di velocità lungo l’arteria è fissato a 90 chilometri orari. I dati riportati nella relazione della polizia locale evidenziano un numero considerevole di infrazioni. Tra il primo agosto 2024 e il primo settembre 2026, secondo il periodo di rilevazione indicato nel documento, i due dispositivi hanno complessivamente registrato 43.745 violazioni. La postazione in direzione Brindisi ne ha accertate 12.809: 2.239 nel 2024, 6.838 nel 2025 e 3.732 nei primi otto mesi del 2026. Decisamente più elevato il dato relativo alla direzione Maglie, dove sono state rilevate 30.936 infrazioni: 5.537 nel 2024, 15.458 nel 2025 e 9.941 fino al primo settembre 2026.

Proprio la direttrice verso Maglie concentra oltre il 70 per cento delle violazioni complessive. Per gli uffici comunali si tratta di un dato particolarmente significativo, che dimostrerebbe come numerosi automobilisti continuino a utilizzare quel tratto a velocità superiori a quelle consentite, nonostante la presenza della segnaletica che preannuncia i controlli elettronici. Diversa la situazione verso Brindisi, dove la relazione evidenzia un parziale e progressivo adeguamento dei conducenti ai limiti imposti. Ma a preoccupare maggiormente sono i dati sull’incidentalità. Sulla tangenziale est, nel 2021 sono stati registrati 27 incidenti con 20 feriti; nel 2022 i sinistri sono saliti a 36, con 25 feriti e sei casi classificati tra prognosi riservate ed esiti mortali. Nel 2023 gli incidenti sono stati 33, con 18 feriti e un caso grave o mortale. Nel 2024 si sono verificati 34 sinistri, con 38 feriti e un altro caso grave o mortale. Nel 2025 gli incidenti sono scesi a 24, con 16 feriti. Nei primi otto mesi e mezzo del 2026, fino al 14 settembre, sono già stati registrati 27 incidenti e 19 feriti.

Il bilancio complessivo è di 181 sinistri, 136 feriti, 268 veicoli coinvolti e otto casi classificati nella voce relativa alle prognosi riservate o agli esiti mortali. Secondo la relazione dell’Ufficio Infortunistica Stradale, il fatto che nel 2026 sia già stato raggiunto il numero di incidenti registrato nell’intero 2021 dimostra che la situazione resta critica. A questi dati potrebbero inoltre aggiungersi interventi effettuati da altre forze di polizia stradale e non ricompresi nelle statistiche comunali. La tangenziale est, inaugurata nel 2005, si sviluppa per 13,9 chilometri nel territorio di competenza comunale e comprende undici svincoli che collegano Lecce alle marine di San Cataldo, Frigole e Torre Chianca e ai comuni di Cavallino, Lizzanello, Vernole e Surbo. È costituita da due carreggiate separate, ciascuna con due corsie di marcia. Nelle ore di maggiore afflusso, tra le 8 e le 9 del mattino, si registrano picchi di 1.715 veicoli all’ora, considerando entrambe le carreggiate. I mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate rappresentano fino al 10 per cento del traffico. La differenza di velocità tra camion e automobili, secondo gli uffici, aumenta il rischio di collisioni.

La novità più importante riguarda però la tangenziale ovest, dove l’amministrazione intende collocare due nuove postazioni fisse: una al chilometro 3+700 in direzione Gallipoli e l’altra al chilometro 2+400 verso Brindisi. La procedura era già stata avviata con una delibera del luglio 2025, ma l’installazione resta subordinata all’aggiornamento del decreto prefettizio. La scelta è legata soprattutto alla pericolosità del tratto della galleria Condò, lunga circa un chilometro, dove il limite scende a 70 chilometri orari. Il tunnel è preceduto, in entrambe le direzioni, da curve e discese particolarmente impegnative. Proprio queste caratteristiche rendono difficoltoso effettuare controlli tradizionali con il fermo immediato dei veicoli. Anche sulla tangenziale ovest i numeri degli incidenti sono rilevanti. Tra il 2020 e il 20 marzo 2025 sono stati registrati complessivamente 132 sinistri, con 143 feriti, un caso di prognosi riservata e un morto. Nel dettaglio, gli incidenti sono stati 17 nel 2020, 26 nel 2021, 25 nel 2022, 41 nel 2023, 16 nel 2024 e sette nei primi mesi del 2025. Il 2023 è stato l’anno più critico, con 53 feriti e una vittima.

La tangenziale ovest, aperta al traffico nel 2007 e gestita dall’Anas, è lunga circa dieci chilometri, dei quali 7,4 ricadono nel territorio comunale di Lecce. Dispone di cinque svincoli e rappresenta un collegamento fondamentale tra le direttrici per Brindisi, Gallipoli, Maglie e i comuni dell’hinterland. Il limite ordinario è di 90 chilometri orari, con la riduzione a 70 nella galleria Condò. Sul piano amministrativo, la delibera recepisce la nota inviata dal prefetto di Lecce il 9 settembre scorso, con la quale è stato chiesto ai Comuni di presentare le istanze necessarie all’aggiornamento del decreto prefettizio relativo agli autovelox. La richiesta riguarda anche le postazioni già autorizzate, alla luce del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 125 dell’8 giugno 2026 e delle modifiche normative intervenute.

Per questo la giunta ha incaricato il dirigente del settore Polizia locale di trasmettere alla Prefettura tutta la documentazione necessaria, comprendendo sia i due dispositivi già esistenti sulla tangenziale est sia quelli previsti sulla tangenziale ovest. L’atto approva inoltre il ricorso a ditte specializzate per le apparecchiature e i servizi connessi, compresa l’assistenza nella gestione del ciclo sanzionatorio, la formazione e l’addestramento degli agenti della polizia locale. Il provvedimento non specifica il nome dell’azienda incaricata né quantifica l’importo complessivo dell’operazione. Indica però che le spese per i dispositivi saranno imputate al capitolo comunale relativo al noleggio di impianti, macchinari e licenze software, mentre quelle per la segnaletica stradale graveranno su un distinto capitolo di bilancio. Sono individuati anche i capitoli destinati a incassare i proventi delle sanzioni per eccesso di velocità e i rimborsi delle spese postali delle contravvenzioni.

L’amministrazione sottolinea che l’obiettivo non è soltanto sanzionare gli automobilisti, ma garantire un controllo costante, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. Secondo la relazione tecnica, la rimozione degli apparecchi potrebbe determinare un aumento delle velocità medie e, di conseguenza, del rischio di incidenti gravi. Con la nuova delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, la giunta Poli Bortone ribadisce dunque la volontà di mantenere i controlli elettronici sulla tangenziale est e di estenderli alla ovest. Il passaggio decisivo sarà adesso l’aggiornamento del decreto prefettizio, necessario per completare il percorso amministrativo relativo alle quattro postazioni. Per gli automobilisti leccesi si prospetta così una rete di controlli più estesa lungo le principali arterie di collegamento della città, mentre resta aperto il tema della sicurezza stradale, che i numeri degli incidenti continuano a porre al centro dell’attenzione.