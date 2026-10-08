Sventata truffa ad anziana, due arresti e i carabinieri recuperano oltre 31mila euro di bottino

Alessano (Lecce) – Una telefonata inattesa, un uomo che si presenta come maresciallo dei Carabinieri e una notizia capace di generare paura: il presunto coinvolgimento in un furto commesso in una gioielleria. È iniziato così il raggiro ai danni di una pensionata 75enne di Alessano, convinta a consegnare denaro e gioielli per dimostrare la propria estraneità a un reato. Un inganno che le è costato, sia pure per pochi minuti, oltre 31mila euro tra denaro e preziosi, recuperati grazie al tempestivo intervento dei militari dell’Arma.

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tricase hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, di 27 e 54 anni, entrambi campani, ritenuti, sulla base degli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, indiziati del reato di truffa aggravata ai danni dell’anziana.

L’operazione è maturata nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto alle truffe predisposti dal Comando provinciale Carabinieri di Lecce, anche alla luce delle numerose segnalazioni di tentativi di raggiro pervenute nel corso della mattinata al Numero Unico di Emergenza 112. Proprio queste informazioni, unite all’attenzione dei militari impegnati nel controllo del territorio, hanno consentito di individuare nel centro abitato di Tricase un’utilitaria con due persone a bordo, i cui movimenti sono apparsi sospetti.

I Carabinieri hanno quindi avviato un’attenta attività di osservazione, seguendo discretamente il veicolo fino ad Alessano, dove l’autovettura ha effettuato diverse soste di breve durata, rafforzando i sospetti dei militari dell’Arma.

Nel frattempo, intorno alle ore 11.30, la pensionata aveva ricevuto una telefonata da un individuo che, qualificandosi falsamente come maresciallo dei Carabinieri, le aveva comunicato che il suo nominativo sarebbe emerso nell’ambito di un’indagine relativa a un furto in una gioielleria di Tricase. Per dimostrare la propria innocenza, la donna avrebbe dovuto consegnare denaro e preziosi a un presunto collega, incaricato di raggiungerla a casa, per inesistenti verifiche sui numeri di serie delle banconote e sulle impronte digitali.

Pochi minuti dopo, uno sconosciuto si è presentato presso l’abitazione dell’anziana, facendosi consegnare una scatola contenente monili in oro per un valore stimato di circa 30mila euro e 1.250 euro in contanti.

Intorno alle ore 11.40, i militari, che stavano monitorando a distanza i movimenti dell’auto, hanno notato uno dei due uomini uscire dall’abitazione con una scatola di colore rosso scuro e raggiungere il veicolo, dove lo attendeva l’altro occupante. Non appena è risalito a bordo, i Carabinieri sono intervenuti, bloccando entrambi prima che potessero allontanarsi. All’interno del veicolo è stata recuperata l’intera refurtiva, successivamente riconosciuta dalla vittima e immediatamente restituita.

L’operazione condotta ad Alessano evidenzia l’importanza della presenza capillare dell’Arma sul territorio, della collaborazione dei cittadini e della capacità dei militari di trasformare le segnalazioni ricevute in tempestive attività di prevenzione e contrasto. Un impegno quotidiano che si affianca alle iniziative di sensibilizzazione promosse dai Carabinieri per tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione.

Al termine degli accertamenti di rito, i due arrestati sono stati condotti nella casa circondariale di Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini.