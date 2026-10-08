Giornata mondiale dell’osteoporosi, 20 ottobre nel PTA di Gagliano – Open day per la valutazione del rischio

In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, che si celebra il prossimo 20 ottobre, l’Ambulatorio di Osteoporosi e Densitometria Ossea del PTA di Gagliano del Capo, già Centro di riferimento SIOMMMS – Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, aderisce alla campagna nazionale di informazione promossa da FEDIOS – Federazione Italiana Osteoporosi e Malattie dello Scheletro.

“AMA LE TUE OSSA. Proteggi il tuo futuro. Non farti rompere dall’osteoporosi” è il claim scelto per l’edizione 2026, che pone al centro della Giornata la valutazione del rischio di osteoporosi, con l’obiettivo di aiutare le persone a riconoscere eventuali fattori di rischio e ad acquisire maggiore consapevolezza sulla salute delle proprie ossa.

Il 20 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà possibile accedere gratuitamente all’Ambulatorio del PTA di Gagliano del Capo (Via San Vincenzo 1) per una valutazione dei fattori di rischio per l’osteoporosi, attraverso un breve colloquio e la compilazione del questionario, con possibilità di consultazioni mirate in ambulatorio.

L’accesso sarà diretto e gratuito dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per chiarimenti o informazioni è possibile chiamare lo 0833/540543 il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il questionario prende in considerazione alcuni dei principali fattori associati al rischio di osteoporosi, tra cui età, eventuali fratture dopo i 50 anni, sottopeso, significativa perdita di altezza, familiarità per fratture dell’anca, alcune patologie, assunzione prolungata di determinati farmaci, fumo e consumo eccessivo di alcol. La presenza di fattori di rischio può rappresentare l’indicazione ad approfondire la propria condizione e a confrontarsi con il medico per individuare le strategie più appropriate.

Il messaggio della campagna è infatti quello di prendersi cura della salute delle proprie ossa prima di una frattura: conoscere i propri fattori di rischio rappresenta un primo importante passo nella prevenzione dell’osteoporosi e delle fratture da fragilità. La campagna richiama inoltre cinque comportamenti utili per la salute delle ossa: seguire un’alimentazione adeguata, con il giusto apporto di calcio, proteine, vitamine e minerali; praticare regolarmente attività fisica per rinforzare ossa e muscoli; mantenere un peso corporeo sano; non fumare ed evitare un consumo eccessivo di alcol; conoscere i propri fattori di rischio. Sono i “5 passi avanti per la salute delle ossa”, indicazioni semplici e concrete da adottare nella vita quotidiana.

L’Ambulatorio di Osteoporosi e Densitometria Ossea del PTA di Gagliano del Capo – diretto dal Dott. Salvatore Cafiero – è dedicato alla prevenzione, diagnosi e cura dell’osteoporosi e delle fratture da fragilità e dispone di un densitometro osseo di ultima generazione con tecnica ecografica R.E.M.S. (Radiofrequency Echographic Multi Spectrometry).

Le prestazioni specialistiche cliniche e strumentali dell’Ambulatorio sono disponibili ordinariamente attraverso prenotazione CUP.

La Giornata Mondiale dell’Osteoporosi rappresenta quindi un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce: prendersi cura delle proprie ossa significa contribuire a preservare nel tempo autonomia e qualità della vita.

Grazie per la collaborazione