“I danni causati dall’erosione delle coste salentine confermano la gravità di una situazione che richiede interventi urgenti. Tutelare i bellissimi chilometri di costa salentina da questa minaccia deve essere una priorità assoluta per chiunque abbia a cuore una risorsa preziosa come il mare, fondamentale per lo sviluppo dell’economia e dell’ambiente della Puglia e del Salento.” Lo dichiara Gabriele Abaterusso, candidato plurinominale al Collegio camerale Lecce 2.

“Una risorsa che, pur tra mille difficoltà, dà lavoro a tante persone e che da tempo rischia di vedere minacciato il lavoro delle imprese balneari e vanificare la promozione dell’offerta turistica della nostra costa. Per Liberi e Uguali questo tema è una priorità ed è per questo che chiediamo alla Regione e a tutti i soggetti interessati di realizzare importanti opere di tutela e messa in sicurezza del territorio, in particolare interventi sulla costa, impegnando al più le risorse a disposizione.”