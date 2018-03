NARDO’ (Lecce) – Dovrebbe chiudersi il 28 maggio prossimo la lunga vicenda giudiziaria di Alvise Miccoli, il 33enne di Nardò, accusato di aver preso in ostaggio la ex fidanzata nell’abitazione di famiglia per poi dare fuoco al suocero il 20 luglio del 2016. Il suo avvocato, il legale Luigi Corvaglia, ha infatti avanzato richiesta di rito abbreviato secco che è stata ammessa dal gup Simona Panzera. Il processo su uno dei fatti di cronaca più gravi degli ultimi anni è rimasto in una sorta di limbo giudiziario senza mai vedere definitivamente la luce nonostante nei mesi scorsi la vicenda sembrava fosse giunta al capolinea. Il processo, con rito abbreviato, era infatti approdato davanti ai giudici in composizione collegiale e la Procura aveva anche chiuso il proprio atto d’accusa invocando la condanna del giovane.

I giudici, però, si spogliarono del processo disponendo che l’istruttoria si dovesse celebrare in Corte d’assise. Una decisione motivata dalla contestazione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (accusa per cui la condanna oscilla tra i 25 e i 30 anni e di competenza dei giudici d’assise). In realtà il processo davanti ai giudici popolari e togati non è mai iniziato. Nel frattempo, il vecchio difensore dell’imputato ha avanzato richiesta di rito alternativo approdata nelle scorse davanti a un gup. Miccoli è sempre detenuto. E’ accusato oltre che di sequestro di persona a scopo di estorsione anche dei reati di tentato omicidio, rapina aggravata, porto e detenzione d’arma, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio aggravata.

Il giovane venne arrestato al termine di una mattinata di follia e dopo un’estenuante trattativa con le forze dell’ordine che riuscirono a convincere il giovane a consegnarsi. Quel giorno, il 33enne raggiunse l’abitazione della ex in via Dè Bernardini, alla periferia di Nardò. Il giovane avrebbe voluto avere un chiarimento ma una volta in casa perse completamente la ragione. Iniziò ad inveire contro l’ex suocero. L’anziano, per difendersi, impugnò uno dei quattro fucili tutti regolarmente detenuti. Miccoli riuscì disarmarlo. Gli gettò addosso della benzina per poi dargli fuoco. Poi prese due bombole di gas dal giardino e si barricò in casa con la nonna e la sorella della ex minacciando di far saltare tutto in aria se la ragazza non fosse tornata con lui: “Oggi ammazzo tutti e poi ammazzo” avrebbe ripetuto Miccoli. La tempestività della ex risultò decisiva. Riuscì a scappare attivando prontamente l’intervento dei carabinieri della stazione di Nardò e della Compagnia di Gallipoli giunti in massa.

Dopo una lunga ed estenuante trattativa con le forze dell’ordine Miccoli si arrese consegnandosi alle forze dell’ordine senza alcun spargimento di sangue. Nel corso delle indagini, il giovane ha cercato di toccare le corde dell’animo umano nel corso di un interrogatorio in carcere davanti al sostituto procuratore Francesca Miglietta. Miccoli ricostruì quanto accadde quel giorno. Raccontò di aver raggiunto la ex per avere un confronto dopo la sua decisione di troncare la relazione e di aver reagito violentemente non appena vide il suocero imbracciare un fucile. Una sorta di difesa in un impeto di follia. Per la Procura, però, si sarebbe trattato di tentato omicidio. L’ex fidanzata, il padre e altri tre stretti familiari si sono costituiti parte civile con l’avvocato Simone Fontana invocando 100mila euro per i danni fisici e morali da destinare ad un’associazione impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne.