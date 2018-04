TORRE SAN GIOVANNI (Lecce) – Pubblico delle grandi occasioni e tanto spettacolo al 25° Rally Città di Casarano, gara d’apertura del Campionato Regionale di Puglia, Molise, Abruzzo, Campania e Lazio partita questa sera con la super speciale d’apertura disputata sul Circuito della Pista Salentina di Torre San Giovanni-Marina di Ugento.

La classifica è in mano alle Skoda Fabia di classe R5 della Scuderia organizzatrice della manifestazione, la Casarano Rally Team, che occupano le prime tre posizioni del podio assoluto. Al comando hanno chiuso Marto Timo e Salvatore Invidia che hanno completato i 4,61 km cronometrati col tempo di 4’22”3, precedendo di 3”5 Gianluca D’Alto e Mirko Liburdi e di 7”7 Fernando Primiceri e Cristian Quarta. Quarto posto e primato in S2000 per la coppia formata da Mauro Adamuccio e Salvatore Tridici su Peugeot 207, che hanno completato la speciale con 9”1 di ritardo dal capoclassifica, mentre quinti a pari merito anch’essi con un distacco sotto i dieci secondi, hanno chiuso Fabrizio Mascia e Martino Rosato su Ford Fiesta R5 e Daniele Timo e Gabriele Passaseo su Peugeot 207 S2000.

Più staccato l’altro terzetto di Ford Fiesta R5 che vede nell’ordine Memmi-Cicognini, Di Gesù-Sorano e Laganà-Rapisarda mentre a completare la top ten c’è la prima vettura a due ruote motrici, la Peugeot 306 Maxi K11 di Pepe-Rizzo. Le sorprese di questo avvio di gara riguardano gli equipaggi Longo-Melcarne su Peugeot 106 K10 che hanno chiuso dodicesimi assoluti, primi di classe e secondi tra le “tuttoavanti” e Garzia-Monteduro, con il pilota di Parabita che è ormai più che una conferma che con la piccola Peugeot 106 di classe N2 si è issato in quattordicesima posizione assoluta ottenendo il primato provvisorio di gruppo N. Tra i due, bravi a mettersi dietro piloti e vetture decisamente più performanti, si sono piazzati De Nuzzo-Iacobelli, primi tra le S1600 con la Renault Clio.

Domani la seconda e decisiva porzione di gara, questo il programma:

Ore 9.00 Uscita Riordinamento e Ingresso Assistenza B (Pista Salentina, Torre San Giovanni-Marina di Ugento),

Ore 9.34 PS Palombara 1 (km12,75),

Ore10.21 PS Punta Ristola 1 (km 6,91),

Ore 11.02 Ingresso Riordinamento 2 (Pista Salentina, Torre San Giovanni-Marina di Ugento),

Ore 11.32 Ingresso Parco Assistenza C (Pista Salentina, Torre San Giovanni-Marina di Ugento)

Ore 12.21 PS Palombara 2 (km12,75)

Ore 13.08 PS Punta Ristola 2 (km 6,91)

Ore 13.49 Ingresso Riordinamento 3 (Pista Salentina, Torre San Giovanni-Marina di Ugento)

Ore 14.19 Ingresso Parco Assistenza D (Pista Salentina, Torre San Giovanni-Marina di Ugento)

Ore 15.08 PS Palombara 3 (km12,75)

Ore 15.55 PS Punta Ristola 3 (km 6,91)

Ore 16.36 Ingresso Riordinamento 4 (Pista Salentina, Torre San Giovanni-Marina di Ugento)

Ore 17.06 Ingresso Parco Assistenza E (Pista Salentina, Torre San Giovanni-Marina di Ugento)

Ore 17.30 Arrivo finale e Premiazione (Piazza San Domenico Casarano)

Campionato Regionale Rally 6^Zona – 25°Rally Città di Casarano, Classifica (top ten) dopo la 1^ps.

1.Timo M.-Invidia (Skoda Fabia R5) in 4m22.3s

2.D’Alto-Liburdi (Skoda Fabia R5) +3.5s

3.Primiceri-Quarta (Skoda Fabia R5) +7.7s

4.Adamuccio-Tridici (Peugeot 207 S2000) +9.1s

5.Mascia-Rosato (Ford Fiesta R5) +9.8s

5.Timo D.-Passaseo G. (Peugeot 207 S2000) +9.8s

7.Memmi-Cicognini (Ford Fiesta R5) +12.2s

8.Di Gesù-Sorano (Ford Fiesta R5) +13.1s

9.Laganà-Rapisarda (Ford Fiesta R5) +13.3s

10.Pepe-Rizzo (Peugeot 306 Maxi K11) +16.4s

De Santis-Marino (Renault Clio S1600)

10.D’Amico C.-D’Amico F. (Lancia Delta Hf A8) +43.3s

Santantonio-De Rosa M. (Peugeot 208 T16 R5) +43.3s