LECCE – Il Comune di Lecce chiama e l’Università risponde. In merito al bacino di Acquatina in Frigole (Lecce) il Direttore Generale dell’Università del Salento, dott. Donato De Benedetto dichiara: “Il Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento, nella seduta del 26 aprile scorso, tenuto conto del grande potenziale del bacino di Acquatina e dei suoi terreni limitrofi dal punto di vista della ricerca scientifica e della tutela ambientale, ha stanziato la somma di 15mila euro per procedere a dragaggio e pulizia della foce, anche a seguito delle sollecitazioni pervenute dal Comitato direttivo congiunto, costituito in seguito all’attuazione del Protocollo di intesa, stipulato fra Università, Regione Puglia e Comune di Lecce, finalizzato al rilancio dell’area.

Il lavoro, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e per il quale l’Università del Salento ha preso un impegno dal quale non ha alcuna intenzione di recedere, pertanto, sarà realizzato. I tempi tecnici per la contrattualizzazione del servizio non sono, però, compatibili con i soli 20 giorni che decorrono dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di tutti gli adempimenti obbligatoriamente previsti dal codice degli appalti”.