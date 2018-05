SALENTO – I bambini giocano sulla sabbia, raccolgono qualche pietra, qualche pigna arrivata lì dalla pineta e…gli immancabili mozziconi di sigaretta che infestano le nostre spiagge, insieme a lattine e rifiuti vari. Troppi sporcaccioni sguinzagliati in questa primavera fatta di domeniche a 30 gradi all’ombra. Non ci siamo. Ancora una volta l’ignoranza vince. C’è troppa gente che scambia il mare e la sabbia per un immenso posacenere. Nel Mediterraneo, per esempio, i mozziconi di sigaretta rappresentano il 40% dei rifiuti (il 9,5% sono bottiglie di plastica, l’8,5% sacchetti di plastica, il 7,6% lattine di alluminio). I mozziconi di sigaretta inquinano quanto i rifiuti industriali, ma non tutti quanti, visto che sono 1,5 miliardi i fumatori nel mondo, vogliono ancora capirlo. Alcuni sporcano i loro polmoni rischiando il cancro e poi passano al paesaggio, devastandolo con fastidiosissime “cicche”.

Uno studio studio ENEA – AUSL di Bologna, pubblicato sulla rivista online “Plef”, offre una verità inquietante a chi vuol uscire dalla becera ignoranza: “Accendere una sigaretta significa immettere in ambiente più di 4000 sostanze chimiche ad azione irritante, nociva, tossica, mutagena e cancerogena. Una parte di queste sostanze chimiche resta nel filtro e va a contaminare quella parte di sigaretta non fumata che comunemente chiamiamo cicca o mozzicone. Nelle cicche, quindi, è possibile trovare moltissimi inquinanti: nicotina, benzene, gas tossici quali ammoniaca e acido cianidrico, composti radioattivi come polonio-210, e acetato di cellulosa, la materia plastica di cui è costituito il filtro”. Adesso è chiaro? I nostri piccoli sulle spiagge, che con la loro curiosità sono sempre pronti a toccare incautamente tutto, vengono a contatto con queste sostanze tossiche. Senza contare quello che provochiamo all’ambiente.

Insomma, i Comuni stiano in campana: se non vogliono coprire tutti i tratti di spiaggia con concessioni che demandano al privato la pulizia, almeno tengano più pulite le spiagge in primavera! È una questione di igiene e salute pubblica.

Garcin