LECCE – Ben 107 imprenditori firmano la richiesta di un’assemblea straordinaria per un nuovo Statuto di Confcommercio: “Siamo un gruppo di imprenditori che si sono avvicinati al mondo di Confcommercio imprese Lecce con il solo intento di partecipare attivamente al processo di crescita del tessuto imprenditoriale e commerciale del Salento. Ritenevamo che associarsi poteva consentire alle nostre aziende di avere una voce a difesa delle rispettive categorie imprenditoriali attanagliate da una crisi epocale.

Abbiamo appreso con sorpresa della volontà del Commissario di tenere l’Assemblea Elettiva per il prossimo 25 giugno e che la nostra proposta di rivedere lo Statuto dell’Associazione, prima di procedere al rinnovo degli organi, firmata da 107 aziende è stata respinta.

Non aver accolto l’istanza di tanti nuovi imprenditori uniti a soci storici che hanno condiviso la necessità di una riorganizzazione dell’Associazione partendo dalle regole, e quindi dallo Statuto, è un fatto di estrema gravità.

Non comprendiamo le ragioni che spingono un’Associazione a mantenere uno Statuto inadeguato e obsoleto, oltretutto non conforme allo Statuto Nazionale, che non prevede organi partecipativi, come il Consiglio, e soprattutto la rappresentanza delle diverse categorie imprenditoriali. In esso non è garantita la democrazia e la partecipazione plurale, con una adeguata rappresentanza delle categorie e delle minoranze. Da quanto si legge sulla stampa e sui media, dichiarato dai candidati presidenti Iurlano e Pasca, ci troviamo di fronte ad un’Associazione gestita da una Dirigenza che sta falsando le elezioni dei suoi organi, con la complice inerzia dell’attuale Commissario.

E se abbiamo stimolato nuove adesioni per un rilancio e un rinnovamento di Confcommercio imprese Lecce ci saremmo attesi un’adeguata apertura e disponibilità al dialogo, invece abbiamo registrato chiusura ed ostruzionismo.

Per garantire un rasserenamento del clima e una garanzia di partecipazione democratica e maggiore trasparenza all’interno dell’Associazione, riteniamo doveroso un intervento del Commissario per il rinvio dell’Assemblea elettiva e l’approvazione immediata di un nuovo Statuto che coinvolga tutto il tessuto economico salentino.”