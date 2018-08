GALLIPOLI (Lecce) – Quindici giorni di stop per ogni attività al Gallipoli Resort. Il provvedimento è stato adottato dal Questore dopo i recenti fatti di cronaca per impedire ulteriori situazioni di pericolosità sociale. A rischio, ora, i prossimi concerti. Il provvedimento è stato notificato questa sera al titolare dal dirigente del commissariato di Gallipoli. Nella notte tra il 1 ed il 2 agosto si sono verificati due episodi: poco prima di mezzanotte una pattuglia dei carabinieri è intervenuta per l’accoltellamento di un addetto ai servizi di controllo dell’attività di intrattenimento e di spettacolo. Soccorso e trasportato presso il locale Ospedale ha riportato una prognosi di 10 giorni mentre l’autore , identificato dagli stessi militari, ha riportato ferite guaribili in una ventina di giorni per le percosse ricevute secondo quanto dichiarato dallo stesso e da altro personale addetto al servizio di security.

Quella notte stessa una pattuglia del Commissariato di polizia di Gallipoli, intervenuta sul posto per dare ausilio agli stessi militari, notava, su un percorso poco illuminato che conduce all'area ove insiste la piscina, un giovane intento a cedere della sostanza stupefacente. Nell'occasione venivano sottoposti a sequestro 19 involucri contenenti Ketamina, 4 bustine contenenti sostanza stupefacente del tipo MDMA ed il provento della attività di spaccio. In manette è finito un giovane napoletano poi scarcerato dal gip dopo l'udienza di convalida.

Entrambi i fatti di estrema gravità si sono verificati nei luoghi nei quali è stata autorizzata un’attività di intrattenimento : un fatto di sangue e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo episodio ha coinvolto soggetti che avrebbero dovuto garantire il regolare svolgimento dell’attività autorizzata, vigilando per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti che potessero essere impropriamente utilizzati, mettendo a rischio l’incolumità e la salute delle persone. Per queste considerazioni il Questore di Lecce ha dovuto adottare a tutela della sicurezza dei cittadini, che non può soccombere al profitto economico di chi non è attento alle problematiche di sicurezza spesso connesse ad alcune attività imprenditoriali, un provvedimento amministrativo di sospensione dell’attività.

Il Questore ha inoltre diffidato in ottemperanza al protocollo di intesa per la “ sicurezza nei locali di intrattenimento, attuativo dell’accordo quadro nazionale del 21 giugn 2016, al fine di evitare il ripetersi di episodi lesivi dell’ordine e della sicurezza pubblica all’interno, all’esterno e nelle immediate vicinanze dell’immobile, l’amministratore della società RISCO e DISCO srl titolare della licenza per discoteca “Praja” in quanto i Carabinieri erano intervenuti diverse volte per aggressioni e rissa.