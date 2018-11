LECCE – “La questione Lupiae è uno spartiacque doloroso nella storia di questa città – dichiara il consigliere comunale Massimo Fragola – tanto che tutte la parti in causa sono chiamate ad un’assunzione di responsabilità. La politica deve resettare ogni posizione di partenza: non ci è permesso farne una ragione ideologica o di convenienza elettorale.

Il Sindaco, nelle sue funzioni di Assessore al Bilancio con delega alle Società partecipate, ha sicuramente le sue ragioni per indirizzare l’azienda verso una soluzione di “concordato preventivo”, dopo aver passato 16 mesi per valutare i possibili scenari. Ma passare la palla a terzi è, a mio avviso, ben diverso dall’assumersi le responsabilità.

La città, invece, si aspetta un’azione di governo.

Dal giorno dell’insediamento, e non solo a 3 mesi dallo scadere delle convenzioni, alla luce di conti e intendimenti, questo tema sarebbe dovuto essere fondamentale, anche perché di Lupiae non si è mai parlato nel “contratto di governo” che ha portato all’apparentamento e, quindi, alla vittoria elettorale.

Questa emergenza avrebbe avuto bisogno di una diversa programmazione e di un coinvolgimento diretto di una delegazione di lavoratori, come ho già sollecitato in passato. Non me ne vogliano i sindacati ma è evidente che essi non hanno avuto capacità di dialogo e rappresentanza dei lavoratori. Queste persone, molte delle quali hanno sostenuto in prima persona il cambiamento, avrebbero di certo gradito conoscere (e forse anche condiviso) una pianificazione coerente, che avrebbe mostrato loro il percorso aziendale futuro.

Oggi, invece, si trovano a non conoscere il futuro dopo il 31/12 o, peggio, vista la mancanza di liquidità dell’azienda, a dover affrontare spese quali mutui, prestiti ed il quotidiano bisogno di generi alimentari e non, senza aver una minima garanzia.

Questo non va bene. Non può essere accettato e non lo possiamo accettare dal Sindaco che conosce bene la Lupiae e che, quand’era all’opposizione, ne ha sempre denunciandone i difetti, illustrando alla città i bilanci di una gestione aziendale evidentemente fallimentare. Ma oggi, Sindaco, Lei non è più all’opposizione. Oggi è alla guida della città. E non può far affondare la Lupiae. Non può affidarla a terzi. Risalga a bordo! Torni al timone, al suo ruolo preminente di Primo Cittadino di Lecce e non a quello, importante ma succedaneo, di assessore al bilancio.

Da consigliere di maggioranza non ho potuto condividere il percorso avuto sulla Lupiae. Un percorso su cui non sono stato adeguatamente informato e su cui tutt’ora c’è il massimo riserbo. Mi chiedo – continua il capogruppo di Andare Oltre – se c’è o non c’è una strategia, e se questa è sconosciuta a tutti o conosciuta a pochi oppure se, semplicemente, non c’è. Da leccese, prima ancora che da consigliere di maggioranza, voglio che il Sindaco individui la migliore per salvaguardare 270 lavoratori a cui Lecce deve rispetto. Perché, e qui mi rivolgo prima di tutto ai miei concittadini, è troppo facile estendere (come qualcuno ha fatto) gli atteggiamenti di qualche mela marcia all’intero corpo di lavoratori, che, invece, sono a servizio della città e che svolgono servizi ai quali, comunque, Lecce non può rinunciare e che, quindi, continuerà a pagare anche in futuro.

Per questo reclamo il diritto ad essere informato, innanzitutto da leccese, rispetto alla continuità aziendale. Reclamo il diritto a sapere quali responsabilità gravano in capo ai dirigenti della Lupiae. Reclamo il diritto di sapere se la riduzione che si avrà con il nuovo contratto garantirà il rinnovo di tutte le convenzioni. Oggi, su questo, c’è buio totale. Invece dobbiamo sapere quali convenzioni saranno rinnovate e quali no, in modo da poter valutare se l’operazione sia congrua oppure sia insoddisfacente per la forza politica che rappresento.

Questo è un atto di trasparenza che è dovuto nei confronti dei leccesi, di tutti i consiglieri comunali e degli alleati di maggioranza”