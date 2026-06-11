Lecce, doppia ipotesi per il futuro dell’Area tecnica: Sogliano resta un nome caldo, Trinchera la continuità

LECCE – Il Lecce riflette sul nuovo assetto dell’Area tecnica e valuta le strategie per la prossima stagione. Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella di un possibile affiancamento o riassetto della direzione sportiva: il nome di Sean Sogliano è tra quelli valutati dalla società giallorossa, mentre Stefano Trinchera rappresenta la soluzione interna e la continuità del percorso avviato negli ultimi anni.

Sogliano, dirigente di esperienza e reduce dal lavoro al Verona, sarebbe un profilo di spessore per dare ulteriore struttura al progetto. Trinchera, invece, già direttore sportivo del Lecce, garantirebbe conoscenza dell’ambiente e continuità gestionale.

La società di Saverio Sticchi Damiani è chiamata a definire il nuovo equilibrio dell’area sportiva: resta da capire se si andrà verso una conferma dell’attuale assetto o verso una nuova formula con l’inserimento di una figura aggiuntiva.