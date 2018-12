LECCE – Oggi a seguito delle notizie di stampa sul presunto “comportamento anomalo” di un’educatrice in un asilo nido comunale, si sono levate le voci di più consiglieri del centrodestra e rappresentanti cittadini della Lega Nord, a recriminare sulla mancata adozione della mozione Guido in Consiglio Comunale. È molto difficile accusare una maestra di maltrattamenti se non c’è una prova concreta. In genere in questi casi si fa unnesposto in procura e i carabinieri piazzano nei locali interessati le telecamere nascoste. Il provvedimento proposto prevedeva l’istallazione delle telecamere in asili, scuole e case di cura comunali. Eppure la maggioranza non ne vuole sapere: il perché lo spiega Gabriele Molendini, consigliere di maggioranza, che torna sull’argomento per affrontarlo dal punto di vista tecnico.

“Fa specie constatare che chi si lamenta non abbia neppure letto il testo del disegno di legge in discussione al Senato – spiega il consigliere-

Ribadisco ancora una volta che non c’è da parte nostra una preclusione sul tema, tuttavia occorre attendere le norme di legge che verranno approvate (probabilmente) prima di poter procedere in tal senso.

Il disegno di legge in discussione al

Senato, ove venisse approvato (già nella scorsa legislatura analogo provvedimento superò l’esame di un solo ramo del Parlamento, poi arenandosi) ha previsioni molto stringenti.

Innanzitutto, a differenza della mozione Guido, che prevedeva anche l’installazione di videocamere nelle scuole primarie, il disegno di legge in discussione le regolamenterebbe solo nelle scuole per l’infanzia ed in strutture socio-assistenziali per anziani e disabili.

Oltre a prevedere immagini criptate e conservate fino a sei mesi, è scritto nel D.L. :

Si stabilisce, inoltre, che il Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotti i provvedimenti e definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, nonché alla installazione dei sistemi di videosorveglianza, ai sensi del regolamento (UE) n. 679 del 2016 e dell’articolo 2-quinquiesdecies del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006.

Ed ancora: per procedere all’installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso è inoltre necessario il raggiungimento del previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, laddove non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In mancanza di accordo, tali sistemi possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Si stabilisce altresì che le modalità di gestione e funzionamento del sistema di telecamere a circuito chiuso siano definite con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Dunque se solo i consiglieri di centrodestra si fossero documentati un po’ avrebbero scoperto che non solo è necessaria l’approvazione della legge attualmente in discussione, ma anche un intervento successivo del Garante per la Privacy e soprattutto un decreto attuativo del Ministero dell’Interno.

Questo andiamo ripetendo da tempo senza entrare minimamente nel merito della questione. Una questione tanto delicata che non può che essere una legge a normarla.

Approvate la mozione Guido, dunque, non sarebbe servito assolutamente a nulla.

Spero almeno che per il prosieguo, chi dà fiato a polemiche strumentali, decida di approfondire le cose di cui parla prima di farlo.

Magari consultando il sito del Senato, accessibile a tutti:

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/49371.pdf”.