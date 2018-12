LIZZANELLO (Lecce) – Una casa di riposo faidate. È quanto hanno scoperto nelle scorse ore i carabinieri a Lizzanello, dove una 62enne del posto aveva trasformato la propria abitazione in una casa di riposo abusiva, che ospitava tre pensionati.

Durante il blitz, i militari hanno scoperto all’interno dell’appartamento tre pensionati, che versavano fortunatamente in buone condizioni di salute ed igieniche.

Tuttavia, come accertato dagli uomini dell’Arma, la proprietaria – L.M., 62enne del posto – non aveva alcuna autorizzazione per l’esercizio dell’attività ricettiva per anziani né alcuna abilitazione per esercitare l’attività infermieristica e per somministrare farmaci ai pazienti. Inoltre, è stata accertata la mancanza dei requisiti strutturali indispensabili per strutture ricettive anziani.

Una delle persone trovate nell’abitazione è stata affidata ad un proprio parente, mentre le altre due sono rimaste all’interno della struttura poiché regolarmente residenti all’interno della stessa. Tuttavia, la proprietaria non aveva comunicato la loro presenza alle autorità. Dei fatti è stato informato anche il Comune di Lizzanello. Per la proprietaria della casa di riposo abusiva, invece, è scattata la denuncia.