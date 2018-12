LECCE – Il 4 gennaio 2019 prenderà il via, con un workshop sul tema “Barriere architettoniche ed accessibilità”, l’iniziativa ideata e organizzata dall’Associazione Sveglia Lecce, dal titolo “Verso una città accessibile”: un percorso partecipato e condiviso, attraverso il quale si intende “mettere insieme” cittadini e associazioni attive nel campo delle disabilità,Amministrazione e professionisti per guadagnare ‘una destinazione’ comune, una città che offra pari opportunità di partecipazione.

Il workshop, che avrà quale obiettivo l’individuazione di una serie di criteri, di modalità di intervento e di priorità per la redazione del P.E.B.A. (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche), sarà articolato in laboratori tematici riguardanti la rilevazione dei bisogni delle persone con disabilità, i riferimenti normativi e le modalità di finanziamento, glistrumenti tecnologici per la mappatura delle barriere, oltre che il turismo e lo sport accessibili. Interverranno, fra gli altri, il Vicesindaco Alessandro Delli Noci, Claudia Valentini (architetto che ha collaborato alla stesura del P.E.B.A. Milano), Maria Pia De Santis (Movidabilia), Antonella Celano (Presidente APMAR), Massimo Cervelli (Presidente A.S.Cu.S.Lecce), Vito Berti (attivista Enil Italia).

Il workshop si prefigge di dare apporto al lavoro necessario alla redazione del P.E.B.A. per la cui stesura l’Amministrazione comunale di Lecce ha appena nominato un Disability Manager, l’arch. Francesca Rossi, già funzionario del Comune.

Si tratta di un’iniziativa aperta a tutti, alla quale i cittadini sono chiamati a partecipare nel senso più autentico del termine, quello per cui occorre essere presenti con l’azione: è necessario che le idee si traducano in azioni, e per farlo bisogna, anzitutto, lavorare per costruire accessibilità così da realizzare una città in cui la partecipazione non è soltanto invocata, proclamata, voluta, ma è “avverata”.