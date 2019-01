di F.Oli.

NOCIGLIA (Lecce) – Sei anni e tre mesi di reclusione con le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di una ragazzina di neppure dieci anni. E’ la condanna inflitta a F.C., 54 anni, residente in paese dell’Alessandrino, dai giudici della prima sezione penale (presidente Francesca Mariano) a fronte di una richiesta di 6 anni e mezzo invocata dal pubblico ministero Stefania Mininni. I fatti risalgono ad agosto del 2006. L’uomo si trovava in villeggiatura a Nociglia in casa di alcuni parenti.

E qui si sarebbero consumate le violenze. F.C. avrebbe avvicinato la minore nel soggiorno dell’abitazione condivisa con altri parenti quando in casa erano da soli. Avrebbe obbligato la ragazzina a farsi baciare sulla lingua più e più volte mascherando quei gesti come atti di affetto. La vicenda non è emersa subito. La denuncia della persona offesa è stata depositata a distanza di oltre dieci anni. E la Procura ha aperto un fascicolo. La ragazza non è stata mai sentita nel corso delle indagini.

Neppure con la forma protetta dell’incidente probatorio. In aula, invece, i giudici hanno raccolto la sua testimonianza. A dire della difesa condizionata da una serie di contraddizioni evidenti che non hanno però inficiato sul verdetto di colpevolezza emesso dai giudici di primo grado. La ragazza si era costituita parte civile e verrà risarcitata in separata sede. Non appena saranno depositate le motivazioni, attese per i prossimi 90 giorni, l’avvocato difensore Luigi Covella impugnerà la sentenza in Appello fiducioso di poter dimostrare la totale estraneità del proprio assistito ad accuse così gravi.