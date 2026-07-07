Ancora un riconoscimento nazionale per il Liceo “Pietro Colonna” di Galatina: Francesco Marra premiato al XIV Premio Internazionale Letteratura Italiana Contemporanea

Galatina – Il Liceo “Pietro Colonna” di Galatina festeggia un nuovo, importante traguardo che si aggiunge a una lunga serie di riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni dai propri studenti in ambito letterario, artistico e culturale. Protagonista questa volta è lo studente del liceo classico Francesco Marra, che ha ottenuto un prestigioso riconoscimento nell’ambito della XIV edizione del Premio Internazionale Letteratura Italiana Contemporanea.

La cerimonia di premiazione si è svolta nel mese di giugno a Roma, nella suggestiva cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio (luogo che nella storia della letteratura italiana è legato all’incoronazione di Francesco Petrarca a poeta nel 1341), alla presenza delle autorità dell’Assemblea Capitolina. L’evento, promosso dall’Associazione Letteratura Cultura Editoria (LCE) e dalla casa editrice Laura Capone Editore, con il patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Capitolina, è stato inserito nella campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura.

Francesco Marra ha conquistato la giuria con il componimento “Speranza”, una riflessione matura sul tema del riscatto e della fiducia nel futuro. La poesia è stata pubblicata all’interno nell’antologia poetica “Desiderio di Pace” (Laura Capone Editore, 2026).

Il riconoscimento assume un significato particolare per un Liceo classico, in un momento storico in cui il valore della formazione umanistica viene spesso messo in discussione a favore di percorsi ritenuti più “spendibili”.

«Il risultato di Francesco Marra, al quale vanno i complimenti miei e di tutta la comunità scolastica, insieme alla gratitudine verso i docenti che lo hanno accompagnato in questo percorso, dimostra come lo studio del greco, del latino e dei classici – dichiara la dirigente scolastica, Maria Rita Meleleo – non sia un esercizio nostalgico, ma un allenamento concreto al pensiero critico, alla padronanza della lingua e alla capacità di elaborare, come nel caso del componimento premiato, una riflessione originale su temi universali. La cultura classica, in continuo e costante dialogo con le discipline matematico-scientifiche, lungi dall’essere un sapere chiuso nel passato, continua a fornire agli studenti gli strumenti per leggere il presente e per esprimersi con profondità: è precisamente questo patrimonio che il Liceo “Colonna” intende custodire e trasmettere».