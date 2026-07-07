La ricetta del giorno: Cotoletta e patatine

Ingredienti per 4 persone:

4 fettine di vitello

due uova

pane grattugiato

3 patate

sale

pepe

olio di arachidi

Procedimento

Friggere le patatine in abbondante olio di arachidi e cuocerle sino a quando saranno dorate e ben croccanti. Scolarle e metterle su carta assorbente da cucina e insaporirle con il sale. Immergere le fettine di vitello nel composto di uova, sale e pepe, e poi passarle nel pangrattato. Friggerle nella padella dove avete fritto le patate e metterle su carta assorbente da cucina. Servite insieme con le patatine.