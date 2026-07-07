La ricetta del giorno: Cotoletta e patatine

Ingredienti per 4 persone:
4 fettine di vitello
due uova
pane grattugiato
3 patate
sale
pepe
olio di arachidi
Procedimento
Friggere le patatine in abbondante olio di arachidi e cuocerle sino a quando saranno dorate e ben croccanti. Scolarle e metterle su carta assorbente da cucina e insaporirle con il sale. Immergere le fettine di vitello nel composto di uova, sale e pepe, e poi passarle nel pangrattato. Friggerle nella padella dove avete fritto le patate e metterle su carta assorbente da cucina. Servite insieme con le patatine.
Continua a leggere
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Risotto con crostacei
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Spigola alla marinara
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Linguine ai ricci e bottarga
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Tagliatelle alla bolognese
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Frittata di spaghetti
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Fagottini ai fichi