L’almanacco di oggi 7 luglio

Il Santo del giorno: Sant’Edda. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Addhru nc’è fumu nc’è focu, ma no sempre carne ‘rrustuta. Significato: Dove c’è fumo c’è fuoco, ma non sempre carne arrostita.
– Sono nati in questo giorno
1860 Gustav Mahler
1922 Pierre Cardin
1940 Ringo Starr
1943 Toto Cutugno
– Proverbio
meglio essere di man battuto, che di lingua ferito
– Accadde oggi
1607 viene cantato per la prima volta “God save the king”, inno nazionale inglese
– Scoperte
1628 William Harvey scopre la circolazione del sangue