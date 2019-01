LECCE – La Lupiae si occuperà di coprire le buche più pericolose a Lecce, grazie alla scelta del commissario prefettizio. Angelo Tondo, ex capogruppo di Direzione Italia, chiede che si continui a far lavorare così la partecipata del Comune.

“Apprezziamo molto la volontà del Commissario di riaffidare alla Lupiae la chiusura delle buche sulle vie cittadine. Auspichiamo che dopo questo intervento, l’utilizzo della Lupiae possa trasformarsi in una convenzione stabile che garantisca interventi tempestivi e di qualità in modo efficiente.

Oltre che a contribuire al risanamento della Lupiae, per un servizio a chiamata, come in questo caso, è il modo migliore per intervenire con tempestività evitando ulteriori spese di risarcimento danni per le casse comunali.

Sempre per evitare danni alle casse comunali sarebbe opportuno intervenire tempestivamente per l’annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento relativi a IMU 2013, notificati entro il 31 dicembre che riguardano la revisione degli estimi catastali, orami caduta in via definitiva.

Anche per la Tosap sui passi carrabili sarà necessario intervenire quanto prima in autotutela al fine di evitare inutili contenziosi per una pretesa tributaria chiaramente illegittima relativamente al periodo dal 2013-2018, trattandosi di tassa “abolita” dal 2000 per espressa volontà dell’amministrazione e che potrà essere ripristinata solo a decorrere dal 2019.

È chiaro però che più passa tempo e più aumenteranno i ricorsi dei contribuenti (per l’approssimarsi della scadenza), con evidenti rischi di addebito delle spese da parte del Giudice Tributario.

Per questo ci appelliamo al buon senso della struttura Commissariale per intervento immediato al fine di evitare un inutile disagio per i cittadini e l’addebito per spese di giudizio rinvenimenti dai contenzioso che i cittadini saranno costretti a fare”.