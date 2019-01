TREPUZZI (Lecce) – Non vuole passare per un razzista. Non vuole perché non lo è. E non lo è mai stato. E intende spegnere i riflettori mediatici che, inevitabilmente, in poche ore, si sono accesi su di lui. C.D.B., il 33enne di Trepuzzi, denunciato con un amico per la presunta aggressione ai danni di un ragazzo della Sierra Leone, parla e ricostruisce quanto accaduto. “Ci tengo a precisare che io non sono una persona razzista. E i fatti domenica sera sono andati in maniera diversa. Molto diversa”.

Il giovane si trovava nella pizzeria degli impianti comunali con la moglie e la figlioletta a festeggiare il compleanno della cognata. Aria di festa. Decine e decine di invitati. Battute e risate a tavola. “Non sapevamo che affianco risiedessero persone di colore”, racconta C.D.B. “Erano in quattro tutti ammassati in una stanza. “In quei momenti mia moglie e mia cugina hanno raggiunto il bagno (all’esterno della pizzeria) con le rispettive figlie quando davanti a loro sono comparsi quattro ragazzi di colore usciti dalla stanza del custode. Tutti e quattro in mutande”.

Al che è scoppiato il parapiglia. Le donne avrebbero rimproverato il gruppetto per come si erano presentati alla presenza delle bambine invitandoli a rientrare provocando la reazione dei giovani stranieri. “Ci sono state delle spinte perché si stavano avventando su di noi”, prosegue C.D.B. “Ed è stato il ragazzo della Sierra Leone a minacciare noi con frasi del tipo: “Bastardo italiano, ti taglio la gola”, mimando il gesto. Ha buttato la bicicletta su mio cugino. E si sono persino azzuffati tra di loro”. “Anche qualcuno di noi ha inveito nei loro confronti con frasi offensive e razziste. ,ma su un centinaio di persone sono stati insulti isolati”.

Per riportare la calma è stato richiesto l’intervento della vigilanza con il proprietario degli impianti sportivi. La situazione sembrava chiarita. “Per me è finita lì”, dice C.D.B. “Non credevo mai mai che, a distanza di tre giorni, la vicenda potesse prendere una piega simile. E la cosa mi dà molto fastidio. In particolare di essere tacciato come un razzista. Io che, con la mia ditta, ho fatto lavorare tanti ragazzi di colore pagandoli e dando loro da mangiare a differenza della politica”. Rabbia, dispiacere, incredulità. Tutti sentimenti che, nelle prossime ore, saranno riversati in una controdenuncia che C.D.B. intende depositare in caserma, assistito dall’avvocato Giuseppe Rampino, per tutelare la propria immagine e la propria onorabilità.