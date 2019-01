CASTRIGNANO DEL CAPO (Lecce) – Quando i carabinieri lo hanno avvicinato mentre si trovava nei pressi di una vettura in sosta con il cofano motore aperto, ha iniziato ad offenderli e minacciarli e, alla fine, è finito nei guai con le accuse di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

Il protagonista è il 51enne di Patù F.N., deferito in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Castrignano del Capo. I fatti di cui è accusato l’uomo risalgono al 28 gennaio, quando i militari – nel corso di un giro di perlustrazione – lo hanno notato in via Borgo Nereto a Patù, nei pressi di un’auto in sosta.

Alla vista della pattuglia, tuttavia, il 51enne – evidentemente non gradendo quella “visita” – ha iniziato a dare in escandescenze e ad insultare ed inveire contro i carabinieri. A distanza di un paio di giorni, però, per lui è scattata la denuncia.