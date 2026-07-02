Dream Volley Nardò: Marco Malecore rinnova. Sarà ancora il vice di coach Saccomanno in Serie B1

NARDÒ (LE) – Continuità, crescita e attaccamento alla maglia. La Dream Volley Nardò blindata il proprio staff tecnico in vista del prossimo e stimolante campionato di Serie B1 femminile: Marco Malecore ha rinnovato il suo impegno e siederà ancora sulla panchina granata nel ruolo di assistente del primo allenatore, coach Fabio Saccomanno.

Un tassello fondamentale per la società neretina, che potrà contare sulla professionalità e sull’entusiasmo di Malecore non solo in prima squadra, ma anche all’interno del florido settore giovanile, da sempre vero e proprio fiore all’occhiello del sodalizio del Toro.

Abbiamo rivolto a Marco alcune domande per fare il punto sul suo rinnovo e sulle prospettive della prossima stagione.

– Marco, cosa ti ha spinto a rinnovare il tuo impegno con la Dream Volley Nardò e cosa rappresenta per te questo club?

Per me la Dream è diventata casa. In questo ambiente ho trovato fin dal primo giorno fiducia, entusiasmo e persone con cui è un piacere condividere questo percorso. Quando le cose funzionano e ti fanno stare bene, è giusto continuare, ed è per questo che sono felice di proseguire questa esperienza, con la voglia di crescere ancora e dare ogni giorno qualcosa in più.

– Continuerai a lavorare a stretto contatto con l’head coach Fabio Saccomanno. Com’è il vostro rapporto professionale e umano sulla panchina granata?

Sono contento di continuare a lavorare al fianco di Fabio. Tra noi c’è grande stima e un bellissimo rapporto, e poter condividere il lavoro quotidiano con un allenatore della sua esperienza è un’opportunità di crescita importante. Mi piace studiare la pallavolo, osservare, confrontarmi e cercare sempre nuovi spunti: credo che questo continuo scambio di idee ci permetterà di lavorare bene insieme e sarà un valore aggiunto per tutta la squadra.

– La squadra si presenterà ai nastri di partenza della B1 con un roster molto giovane. Quali sono gli obiettivi e gli stimoli nel lavorare con un gruppo di questa linea verde?

È molto stimolante lavorare con un roster giovane, credo sia un valore aggiunto. Questo gruppo ha un potenziale tecnico importante e il nostro compito sarà creare le condizioni migliori per farlo emergere. Vogliamo costruire un ambiente di lavoro motivante, ambizioso e sereno, in cui ogni atleta possa crescere, esprimersi al meglio e divertirsi. Se riusciremo a valorizzare tutto il potenziale di queste ragazze, sono certo che ci toglieremo grandi soddisfazioni.

– In vista di questo difficile e storico campionato nazionale, quale promessa ti senti di fare all’ambiente e alla piazza di Nardò?

La promessa è lavorare ogni giorno perché la Dream continui a essere un punto di riferimento. E se a fine stagione saremo riusciti a portare ancora più persone al palazzetto e a far crescere la passione per la pallavolo a Nardò, avremo raggiunto un traguardo importante.