Trasporto, assistenza e integrazione scolastica: la Provincia di Lecce inaugura “Simplia”, la piattaforma digitale che semplifica l’accesso e la gestione dei servizi

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LECCE – Semplicità, accessibilità e orientamento al cittadino: sono queste le caratteristiche di Simplia, la piattaforma digitale per la gestione dei servizi di integrazione scolastica che la Provincia di Lecce mette a disposizione degli utenti con disabilità psico-fisica o sensoriale e delle famiglie.

Simplia, in particolare, consentirà di presentare le domande per l’accesso al servizio di integrazione scolastica, al servizio di assistenza scolastica ed extrascolastica per disabili sensoriali (uditivi e visivi) e al servizio di trasporto scolastico assistito.

Il prezioso e innovativo strumento è stato presentato oggi, in conferenza stampa, a Palazzo Adorno. Il presidente Fabio Tarantino ha dichiarato: “La digitalizzazione ha valore solo se migliora concretamente la vita delle persone. Con Simplia compiamo un passo importante in questa direzione, offrendo alle famiglie uno strumento semplice, trasparente e accessibile per richiedere i servizi di integrazione scolastica e trasporto assistito. Allo stesso tempo rendiamo più efficiente l’attività della Provincia, con procedure più rapide, tracciabili e capaci di fornire dati utili alla programmazione”.

“Innovare la pubblica amministrazione”, ha proseguito il presidente, “significa soprattutto costruire servizi più vicini ai cittadini, soprattutto a chi vive condizioni di maggiore fragilità. È questo il senso del percorso di transizione digitale che la Provincia di Lecce sta portando avanti: utilizzare la tecnologia non come un fine, ma come uno strumento per garantire diritti, semplificare l’accesso ai servizi e rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità”.

L’utilizzo della piattaforma, con la conseguente digitalizzazione delle istanze, oltre a garantire un accesso sicuro e semplificato ed una gestione guidata dell’istruttoria, permetterà di snellire i flussi di lavoro interni, ridurre errori e tempi di risposta, garantire tracciabilità e trasparenza.

Il dirigente del servizio Welfare Roberto Serra ha spiegato: “Il nome indicato, Simplia, identifica un intervento innovativo di facilitazione per l’accesso ai servizi di welfare a beneficio di soggetti con disabilità che la Provincia di Lecce, in convenzione con la Regione Puglia, eroga sul territorio. Con tale piattaforma sarà infatti semplificato l’iter burocratico per fruire dei servizi di assistenza per integrazione specialistica e per trasporto assistito per studenti degli istituti scolastici superiori, di assistenza scolastica ed extrascolastica per studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, considerato che, allo stato attuale, secondo i dati dell’ultimo anno scolastico, la platea è costituita da circa 600 beneficiari”.

“E’ uno strumento rivolto alle famiglie, alle scuole, ai Comuni, ai fini di una gestione semplificata delle domande e del monitoraggio delle prestazioni rese e delle risorse utilizzate, consentendo altresì una rilevazione del livello di soddisfazione da parte degli utenti. Al fine di garantire un’ampia divulgazione nell’utilizzo della piattaforma, abbiamo già avviato un percorso di condivisione e di formazione con gli istituti scolastici e seguiranno altri incontri con operatori ed educatori impegnati nell’erogazione del servizio”, ha concluso il dirigente Serra.

Presenti, oggi, anche le aziende e le cooperative che gestiscono i tre servizi per conto della Provincia di Lecce: Autolinee Dover, Medihospes e Socioculturale.

In particolare, le famiglie degli utenti, una volta effettuata la registrazione su Simplia, potranno compilare on line le domande per i servizi richiesti, allegando la relativa documentazione. Sempre tramite il loro account, potranno poi controllare lo stato dell’istanza presentata (accettazione/diniego o eventuali integrazioni documentali richieste).

La piattaforma è dotata, inoltre, di una serie di funzionalità che consentiranno all’Ente, una volta acquisite le domande, di utilizzare funzioni di reportistica avanzata, oltre che di monitorare l’andamento dei costi dei servizi ed effettuare anche la raccolta del feedback annuale. Ulteriori funzionalità potranno essere implementate successivamente, contribuendo a completare il processo di transizione digitale dell’Ente e rendendo i servizi sempre più fruibili dai cittadini.

“E’ un servizio non solo erogato, ma costantemente in ascolto e che applica miglioramenti a seconda delle segnalazioni e dei feedback dell’utente”, hanno spiegato Emanuela Cianci e Matteo Carlà di FM Technology. “Simplia non è solo una piattaforma, ma un servizio messo a disposizione caratterizzato da quattro parole chiave: accessibilità, sicurezza, trasparenza, efficienza. Un passo avanti per la scuola di tutti”.

Il link per l’accesso è attivo sul sito della Provincia di Lecce (www. provincia.le.it). Per informazioni e richieste si può chiamare il numero dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, 0832 683378, il martedì e il giovedì, dalle ore 10 alle 12.