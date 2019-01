F.Oli.

LECCE – La droga, a Lecce, ha sempre rappresentato il core business più florido. I clan locali preferiscono gestire lo spaccio e i relativi introiti disdegnando, negli ultimi anni, altre attività illegali. Optando per quell’inabissamento delle proprie attività che l’ex procuratore capo Cataldo Motta rimarcava sempre nel corso dei blitz che, negli anni scorsi, hanno interessato la malavita leccese. Nel capoluogo salentino la criminalità organizzata lo fa da tempo. E l’inchiesta “Vele” avvalora tale tesi. Cocaina, eroina, marijuana, hashish. E persino ovuli. Tutte le titpologie e per tutte le tasche. In modo capillare e intrecciando alleanze con esponenti della malavita della provincia e con il brindisino. Insieme ai soliti canali di guadagno nell’indagine, condotta con acume investigativo dagli agenti della Squadra mobile, compaiono nomi già noti nel panorama criminale salentino e dotati di un pedigree di elevato lignaggio. Anche chi, stando alle conclusione contenute nell’ordinanza a firma del gip Simona Panzera, avrebbe ricoperto i vertici dell’organizzazione. E’ il caso dei fratelli Elia: Massimiliano e Gianfranco, di 42 e 46 anni. Sono ritenuti a capo di un’associazione mafiosa a cui avrebbero fatto parte anche il collaboratore Angelo Corrado e Cristian Cito.

Proprio Gianfranco Elia è già stato condannato per mafia nell’ambito dell’operazione del 2003 ribattezzata “Pit 3” e nel 2010 venne trovato in possesso di un vero e proprio arsenale in un casolare alla periferia di Lecce. Anche il fratello, Massimo, è stato arrestato e condannato in primo grado. Di recente. Nell’aprile del 2017 con un’indagine della Squadra mobile che accertò il ruolo di presunto mandante di alcuni episodi estorsivi e danneggiamenti ai danni di imprenditori locali. E i “bracci armati” di quelle intimidazioni compaiono nella stessa ordinanza “Vele”: Andrea Bisconti e Andrea Podo.

Tornando ai presunti componenti dell’associazione mafiosa c’è anche un altro nome noto alle cronache: Cristian Cito. L’ultimo incrocio con la giustizia risale ad agosto quando insieme ad altre tre persone venne bloccato dalla polizia nei pressi del porticciolo di Frigole con mezza tonnellata di marijuana. Sempre droga, quindi. Tra gli arrestati, poi, con l’accusa di aver fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti compare anche un altro volto noto. Conosciuto con l’appellativo di “Puntina”, Gianluca Negro, 33enne di Surbo, è stato arrestato ad aprile del 2016 per aver organizzato una spedizione punitiva ai danni di un proprio compaesano alla periferia del paese. Di recente la condanna a 4 anni di reclusione è stata annullata dalla Corte di Cassazione.

Nell’elenco dei 49 indagati (di cui 3 in carcere e 13 ai domiciliari gli altri a piede libero), poi, compare anche il nome di Saulle Politi, già coinvolto in altre indagini (l’ultima in ordine di tempo l’operazione “Labirinto” e in passato in presunti affari illeciti con le slot machines). Attualmente detenuto nel carcere di Ascoli, il 46enne di Monteroni viene tirato in ballo per un’ipotizzata cessione di due chili di cocaina a Filippo Cesario e Daniele Balloi (due altri indagati ndr). Proprio Politi che, per chi lo conosce, è sempre molto accorto e guardingo nelle conversazioni telefoniche.