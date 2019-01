Iamcp Italia rinnova il direttivo e sceglie il nuovo presidente. Si tratta di Fabrizio Benvenuto, 43 anni, leccese, fondatore di Co.M.Media srl, società che opera da circa venti anni nei campi dell’innovazione, dell’informatica e della comunicazione. Del direttivo fanno parte anche Claudio Salano, ex presidente che ha lasciato il passo a Benvenuto, ceo di Overnet Solutions e nuovo vicepresidente, il rappresentante a Iamcp Emea Giorgio Genta (Ett Solutions), il tesoriere Maria Teresa Paroli (Hit), Alessandra Galdabini (Microsys), Massimo Mattana (Emm&mme Informatica), Guido Colombo (Orchestra), Salvatore Gargano (CEGECA), Fabio Cazzaniga (Braindata), Giulio Valeri (Software Solutions). Arietta Pinti (Nav-lab), con la sua grande esperienza, partecipa al direttivo come invitato permanente, mentre la figlia, Stella Tedoldi, si occuperà di Women Tecnology per Iamcp.

Nel corso della riunione d’insediamento, tra le altre cose, è stata avviata la costruzione dell’agenda 2019 di Iamcp, con la partecipazione dell’associazione alla fiera A&T – Automation & Testing (che si terrà a Torino dal 13 al 15 febbraio), e si è discusso della opportunità di creare un evento di respiro internazionale nell’ambito di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 sul tema delle nuove frontiere dello sviluppo software.

La International Association of Microsoft Channel Partners (Iamcp) riunisce società IT il cui business è centrato sull’offerta Microsoft. Fondata nel 1999, l’associazione (che non ha scopo di lucro) dà voce, all’interno del programma Microsoft, alla comunità dei partner internazionali e ne facilita la crescita e lo sviluppo. Le aziende trovano in Iamcp un alleato nella crescita, capace di dar loro voce nei programmi Microsoft e nella comunità IT, e un veicolo per lo sviluppo e la cooperazione tra soci. La mission è massimizzare le opportunità dei soci attraverso il network e, grazie allo sviluppo di importanti relazioni con gli uffici Microsoft nei diversi Paesi, facilitare preziose opportunità di internazionalizzazione e di collaborazione nel settore IT per plasmare il futuro del settore stesso.

“Iamcp – dice il presidente Fabrizio Benvenuto – è un alleato importante per le imprese operanti del settore dell’IT, anche grazie alla sua capacità di far dialogare, da un lato, piccole e grandi aziende innovative e, dall’altro, tutte le aziende con Microsoft, con l’obiettivo di far sviluppare il mercato dell’innovazione tecnologica. In questa direzione è cruciale proprio il ruolo del direttivo, che deve traghettare le opportunità del mondo dell’IT che nascono in aziende più piccole, che spesso sono fucine di idee straordinarie, sul “palcoscenico” più ampio delle realtà più strutturate, facendo in modo che tutti abbiano una possibilità di crescita. In tutto questo sappiamo di avere accanto Microsoft, che è il vero e proprio incubatore del processo.

Da parte mia – continua – devo ringraziare il direttivo per la fiducia, i cui componenti sono persone e professionisti che stimo moltissimo, per me modelli per esperienza e preparazione. Mi auguro infine che la presidenza di Iamcp Italia a un salentino possa aiutare il Sud, laboratorio di idee e di innovazione, a guadagnare la ribalta che merita”.