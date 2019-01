F.Oli.

LECCE – Elogi, numeri positivi, croniche criticità, specifici reati in calo, altri in allarmante aumento. In mezzo la penuria del persona amministrativo decimato e non colmato con le nuove leve e i finanziamenti a cascata in arrivo dal Ministero che garantiranno un restyling al Palazzo di viale De Pietro in attesa che il progetto della Cittadella della Giustizia decolli definitivamente sui terreni confiscati alla mafia. E’ stata predisposta una bozza di accordo per dare avvio concreto alla procedura con l’incarico di stazione appaltante. ma ora si è fermi. manca la firma di questa intesa. La macchina della giustizia nel distretto della Corte d’Appello di Lecce gode di ottima salute nonostante le croniche oggettive difficoltà. E’ questa in sintesi la fotografia scattata dal Presidente della Corte d’Appello di Lecce, Roberto Tanisi, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario per il periodo dall’1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 REATI – Sviscerando dati e numeri snocciolati in mattinata nell’aula magna della Corte d’Appello, il Presidente Tanisi ha rimarcato un trend che è diventato ormai una conferma per quanto riguarda l’ufficio inquirente e requirente leccese: i reati contro la pubblica amministrazione sono in aumento; i procedimenti per corruzione sono passati da 32 a 61; gli omicidi volontari sono scesi dagli 8 dell’anno precedente ai 3 di quello attuale. Per i reati di violenza e di pedofilia il quadro si rivela ancora sicuramente allarmante peraltro in lieve incremento con 93 iscrizioni contro le precedenti 85. Delicato il riferimento al delitto di stalking. Il dato statistico vede l’iscrizione di 363 a carico di noti e si manifesta come una delle emergenze soprattutto per la sua pericolosità che può evolvere in gravi delitti anche di sangue mentre rimane stabile il dato relativo alle rapine. Non solo note dolenti. Nel settore delle estorsioni si registra il graduale abbandono della pratica estorsiva ai danni di commercianti e imprenditori nell’ambito di strategie criminali di tipo mafioso così come sono in calo i reati ambientali.

QUESTIONE LIDI – A tal proposito il Presidente ha ricordato la vicenda delle strutture turistiche sui lidi balneari in concessione. “Una vicenda tipicamente italia”, è stata definita da Tanisi, “che si spera possa trovare soluzione con l’applicazione della cosiddetta Direttiva Bolkestein ma che oggi è connotata dal dire e contraddire delle burocrazia e della stessa giurisprudenza. Probabilmente, ha riferito il Presidente, è necessaria qualche parola di chiarezza da parte del legislatore che tenga certamente conto dell’importanza del turismo e dell’economia della Regione contemperandolo con le preminenti esigenze della tutela dell’ambiente e del territorio e che scongiuri una “artificializzazione” del territorio.

SOVRAFFOLLAMENTO CARCERE – Permane il sovraffollamento carcerario (1042 detenuti contro una capienza massima di 929 a Lecce): del resto, esauritosi l’effetto della normativa “svuotacarceri”, il numero dei detenuti è ripreso a salire e la tendenza appare consolidarsi. Ciò nonostante, ha sottolineato il Presidente, prosegue il lavoro dei direttori e del comandati della polizia penitenziaria degli istituti di pena di Lecce e Brindisi nel segno di una crescente umanizzazione della pena pur tra mille difficoltà legate anche al decremento che si registra nell’organico della Polizia penitenziaria aggravato dall’anzianità di servizio del personale presente.

Da rimarcare come presso la casa circondariale di Lecce e di Taranto viga il modello detentivo della cosiddetta a “vigilanza dinamica” che prevede per la gran parte dei detenuti la possibilità di trascorrere uno spazio temporale minimo di otto ore a cella aperta e si dia corso all’organizzazione di corsi di formazione per l’acquisizione di titoli professionali mentre nella sezione femminile del carcere di Lecce si è sperimentato un laboratorio filosofico, coordinato dalla professoressa Ada Fiore, intitolata “libera dentro” e conclusosi con la pubblicazione di un libro che raccoglie le riflessioni delle detenute.

MINORI – Nel corso del suo intervento il Presidente si è soffermato sui minori. Il consumo di stupefacenti e l’abuso di alcool restano le espressioni più frequenti del disagio minorile spesso colto in ritardo nel suo disvalore dalle famiglie. Permangono le problematiche connesse all’uso di strumenti informatici in materia irresponsabile con conseguente commissione di atti di bullismo e cyberbullismo. Preoccupante appare, infine, l’abbassamento dell’età dei minori nella commissione del primo reato o, più genericamente, di comportamenti devianti quasi sempre frutto della mancata o inadeguata risposta ai bisogni educativi dei minori, inseriti in contesti familiari disgregati e multiproblematici o lasciati a se stessi da genitori disattenti e incapaci di adempiere adeguatamente al loro mandato educativo. Come non pensare (riflessione nostra) all’omicidio di Noemi Durini per mano del suo fidanzato condannato di recente.

E poi un accenno alla stringente attualità che coniuga il rispetto delle leggi con la sensibilità della politica in occasione dell’80esimo anniversario “della vergogna delle leggi razziali” così come è stata definita dal Presidente: chi non ha un passaporto, ha osservato Tanisi, semplicemente non esiste (salvo poi essere impunemente sfruttato come accade anche nel Salento con il triste fenomeno del caporalato. Con un riferimento finale al sogno del giovane giornalista Antonio Megalizzi, caduto a Strasburgo per la mano assassina di un terrorista: abbattere i muri, costruire i ponti e realizzare l’Europa della solidarietà.