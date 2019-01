La fondazione di Banca Popolare Pugliese “Giorgio Primoceri” – Onlus ha presentato nella sala stampa dell’Area Portuale di Brindisi il progetto “Mettiamoci il cuore” attraverso la consegna ideale di 40 defibrillatori, che in realtà sono stati già consegnati alle scuole che ne erano sprovviste. Ma l’iniziativa non si limita a donare il prezioso macchinario salvavita: è prevista anche la formazione a cura della Croce Rossa Italiana (che si è anche occupata di selezionare gli strumenti migliori da donare agli enti scolastici). A Lecce arrivano 16 defibrillatori, 16 anche a Brindisi e 8 a Taranto, ma siamo solo all’inizio: la raccolta fondi continua per dotare tutte le scuole del Salento del macchinario e del personale formato per utilizzarlo. La Fondazione ha il proposito di ampliare agli altri territori serviti l’iniziativa e, a tal fine, avviare una raccolta fondi per unire alle sue forze quelle di tante altre persone che vorranno condividere il progetto: per questo è a disposizione un IBAN a disposizione di chi volesse contribuire. La BPP ha sempre avuto particolare attenzione per il territorio dove opera e ha fatto fare un passo in avanti per la sicurezza a tante scuole.

Il Pronto Intervento, nelle comunità, nelle aziende e nei luoghi in cui maggiore è la presenza di persone, rappresenta uno dei servizi più importanti per la salvaguardia della vita; la scuola è uno di quei luoghi, per la presenza di una moltitudine di giovani e di docenti. I problemi cardiaci possono interessare anche sportivi e persone apparentemente sane: un defibrillatore salva la vita. Il 7 per cento delle persone colpite da arresto cardiaco ha meno di 30 anni. La congestione delle città moderne e le distanze dai presidi ospedalieri non sempre garantiscono tempestività ad emergenze di carattere cardiaco. Da oggi tante scuole salentine sono “cardioprotette”: è necessario cominciare dagli istituti scolastici per far avanzare la cultura della prevenzione e della sicurezza.