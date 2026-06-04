80° Anniversario del voto alle donne: lunedì 8 giugno una giornata dedicata alle madri costituenti

LECCE – Ottant’anni fa, per la prima volta nella storia repubblicana, le donne italiane andarono alle urne. Per ricordare quella conquista, l’Università del Salento dedica loro una giornata intera al Museo Castromediano di Lecce, con due appuntamenti distinti e complementari: un evento di teatro civile nel pomeriggio e un concerto corale in serata.

Alle 16.30, nell’Auditorium del museo, andrà in scena «21 Ritratti di donne costituenti», evento promosso dalla Rete Questioni di Genere di UniSalento, coordinata dalla delegata alle Politiche di genere dell’AteneoAnna Maria Cherubini. L’evento è stato organizzato con la collaborazione della delegata al Public engagement Maria Cristina Fornari e della professoressa Francesca Dell’Anna Misurale. Ventuno voci daranno volto e parola alle donne che sedettero all’Assemblea Costituente: sono Barbara Accettura, Alessia Albanese, Flavia Antico, Sofia Aurilio, Virginia Colella, Francesca Romana De Paola, Olga De Siato, Maria Vittoria Dell’Anna, Giuseppina Di Bartolo, Maria Renata Dolce, Chiara Doria, Paola Francone, Mattia Galati, Irene Invidia, Francesca Lezzi, Virginia Mazzeo, Antonella Nocco, Carmen Perago, Irene Strazzeri, Annagrazia Tomasi ed Elga Turco.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali della rettrice Maria Antonietta Aiello, della presidentedell’Associazione Nazionale Donne Elettrici, Maria Luisa MorroyCapasa e di Maria Luisa Serrano, presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. Introdurranno Cherubini e Gianna Manca, componente del Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati.

Alle 19.00, nella sala pianoforte, il Coro Polifonico dell’Università del Salento chiuderà la giornata con “Canti di libertà”, un percorso musicale che attraverserà il repertorio risorgimentale e operistico, dall’Inno di Mameli al Va’ pensiero del Nabucco, dal Coro di pellegrini della Forza del destino a Bella ciao fino all’Inno delle Nazioni di Verdi. Le elaborazioni strumentali e polifoniche saranno curate dal Maestro Luigi De Luca.

Entrambi gli eventi sono aperti al pubblico. Gli studenti e le studentesse interessati all’acquisizione di CFU sono invitati a concordare il riconoscimento con il proprio Corso di Studio.